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BON JOVI посвятили песню Джорджу Флойду



BON JOVI представили официальное видео с текстом на композицию "American Reckoning", затрагивающую недавние события в США. Этот трек будет включен в новый альбом "Bon Jovi 2020", выход которого был перенесен с 15 мая на осень.



Песня доступна на всех цифровых платформах Island Records, 100% выручки группы и Island Records от скачивания "American Reckoning" будут до 31 декабря этого года направлены в поддержку инициативы Брайана Стивенсона "Равное правосудие"



«Меня подвигло написать "American Reckoning" будучи свидетелем истории. Я считаю, что величайший дар художника — это умение использовать свой голос, чтобы говорить по вопросами, которые нас волнуют».



















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