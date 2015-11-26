Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео U.D.O. 40
*SCORPIONS «добились больших успехов» с новым альбомом во вре... 24
*UDO DIRKSCHNEIDER заявил, что будет исполнять песни ACCEPT в... 23
*Бивис и Баттхед возвращаются! 23
*MIKE PORTNOY: «Почему вы не надеваете маски?» 23
[= ||| все новости группы



*

Bon Jovi

*



13 июл 2020 : 		 BON JOVI посвятили песню Джорджу Флойду

21 май 2020 : 		 BON JOVI выступил в финале "The Voice"

17 май 2020 : 		 Карантинное видео от BON JOVI

12 май 2020 : 		 Видео введения BON JOVI в Зал Славы Рок-н-ролла

25 апр 2020 : 		 Выход нового альбома BON JOVI перенесён

24 апр 2020 : 		 JON BON JOVI исполнил новую песню

21 апр 2020 : 		 BON JOVI отменили летние концерты

1 апр 2020 : 		 Видео с текстом от BON JOVI

29 мар 2020 : 		 Новое видео BON JOVI

23 мар 2020 : 		 У клавишника BON JOVI коронавирус

23 фев 2020 : 		 BON JOVI выпустят новый альбом весной

22 дек 2019 : 		 BON JOVI — самые успешные из рокеров за десятилетие

12 ноя 2019 : 		 Видео с текстом от BON JOVI

2 ноя 2019 : 		 Новое видео BON JOVI

30 окт 2019 : 		 DESMOND CHILD о "You Give Love A Bad Name" BON JOVI: «Я написал её за полтора часа»

29 авг 2019 : 		 Стало известно название нового альбома BON JOVI

22 авг 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления BON JOVI

14 авг 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления BON JOVI

6 авг 2019 : 		 Видео с выступления BON JOVI

30 июл 2019 : 		 Видео с выступления BON JOVI

27 июл 2019 : 		 Видео с выступления BON JOVI

23 июл 2019 : 		 Видео с выступления BON JOVI

16 июл 2019 : 		 Видео с выступления BON JOVI

13 июл 2019 : 		 Видео с выступления BON JOVI

3 июл 2019 : 		 Видео с выступления BON JOVI

6 июн 2019 : 		 BON JOVI о Москве
Показать далее
| - |

|||| сегодня

BON JOVI посвятили песню Джорджу Флойду



*
zoom
*
* *
BON JOVI представили официальное видео с текстом на композицию "American Reckoning", затрагивающую недавние события в США. Этот трек будет включен в новый альбом "Bon Jovi 2020", выход которого был перенесен с 15 мая на осень.

Песня доступна на всех цифровых платформах Island Records, 100% выручки группы и Island Records от скачивания "American Reckoning" будут до 31 декабря этого года направлены в поддержку инициативы Брайана Стивенсона "Равное правосудие"

«Меня подвигло написать "American Reckoning" будучи свидетелем истории. Я считаю, что величайший дар художника — это умение использовать свой голос, чтобы говорить по вопросами, которые нас волнуют».

BON JOVI Sings About GEORGE FLOYD, Protests On New Single 'American Reckoning'








Like!+0Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Darkside.ru Member

The Sinner


13 июл 2020, 22:02		песня - тоска зеленая, почти заснула посередине.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 190

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом