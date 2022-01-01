Причины смерти оригинального басиста BON JOVI естественны
По данным TMZ, басист-основатель BON JOVI Алек Джон Сач обратился к другу за помощью посреди ночи в выходные, всего за несколько часов до того, как его нашли мёртвым.
Главный заместитель коронера округа Хорри Тамара Уиллард рассказала сайту, что Алек проснулся в своём доме в Южной Каролине около 2:15 ночи в субботу (4 июня), чтобы сходить в туалет. Вернувшись в постель, Алек позвал друга, который остался с ним. Друг помог Алеку вернуться в постель, а затем вышел из комнаты. Когда друг вернулся проведать Алека, он был мёртв. Была вызвана скорая помощь, но медики не смогли реанимировать 70-летнего музыканта. Предполагается, что он умер от естественных причин. Несчастного случая или противоправных действий не подозревается.
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