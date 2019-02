сегодня



Видео с выступления BON JOVI



В видео, опубликованном ниже, можно увидеть как BON JOVI исполняют песню "Captain Crash & The Beauty Queen From Mars" во время выступления, состоявшегося в Сиднее в рамках тура "This House Is Not For Sale".

















