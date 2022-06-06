Умер оригинальный басист BON JOVI

Алек Джон Сач, оригинальный басист BON JOVI, скончался в возрасте 70 лет.
Jon Bon Jovi: «Мы потрясены известием о кончине нашего дорогого друга Алека Джона Сача. Он был неподражаем. Будучи одним из основателей BON JOVI, Алек сыграл важную роль в становлении группы... Честно говоря, мы нашли путь друг к другу благодаря ему — он был другом детства Tico [Torres'a] и привёл Richie [Sambora'у] посмотреть на наши выступления. Алек всегда был отвязным и полным жизни. Сегодня эти особые воспоминания вызывают улыбку на моём лице и слёзы на глазах. Нам будет очень не хватать его».
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Не думал, что парням уже 70 лет.
Спасибо за музыку.
R.I.P.