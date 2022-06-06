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Умер оригинальный басист BON JOVI



Алек Джон Сач, оригинальный басист BON JOVI, скончался в возрасте 70 лет.



Jon Bon Jovi: «Мы потрясены известием о кончине нашего дорогого друга Алека Джона Сача. Он был неподражаем. Будучи одним из основателей BON JOVI, Алек сыграл важную роль в становлении группы... Честно говоря, мы нашли путь друг к другу благодаря ему — он был другом детства Tico [Torres'a] и привёл Richie [Sambora'у] посмотреть на наши выступления. Алек всегда был отвязным и полным жизни. Сегодня эти особые воспоминания вызывают улыбку на моём лице и слёзы на глазах. Нам будет очень не хватать его».









Alec, you will be missed pic.twitter.com/ilfTeYyQhR







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