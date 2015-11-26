сегодня



BON JOVI набрали миллиард на YouTUbe



Хит BON JOVI "It's My Life" набрал более миллиарда просмотров на YouTube и стал первым в карьере музыкантов клипом, который преодолел эту знаковую отметку.







</div>





+0 -0



просмотров: 92

