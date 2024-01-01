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BON JOVI набрали миллиард



Клип BON JOVI на песню Always набрал миллиард просмотров на YouTube. Это третий клип для группы, который преодолел данную отметку — ранее миллиард набрали "It’s My Life" and "Livin’ On A Prayer".







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