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*Лидер DISTURBED защищает право евреев убивать палестинцев 28
*Новый альбом BRUCE DICKINSON доступен для прослушивания 19
*BURTON C. BELL представил первое видео 18
*LENNY WOLF считает, что KINGDOM COME не были похожи на LED Z... 17
*DAVID ELLEFSON в OVERKILL. Пока на тур 16
*MARTY FRIEDMAN: «Гитаристы всё ещё надеются, что гитара и да... 14
*BRIAN JOHNSON, IGGY POP, PAUL RODGERS на новом альбоме SLASH 14
*MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN готовят сингл 14
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*Лидер DISTURBED защищает право евреев убивать палестинцев 28
*Новый альбом BRUCE DICKINSON доступен для прослушивания 19
*BURTON C. BELL представил первое видео 18
*LENNY WOLF считает, что KINGDOM COME не были похожи на LED Z... 17
*DAVID ELLEFSON в OVERKILL. Пока на тур 16
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Bon Jovi

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13 мар 2024 : 		 BON JOVI набрали миллиард

8 мар 2024 : 		 Трейлер документального фильма о BON JOVI

13 фев 2024 : 		 JON BON JOVI: «Я горжусь тем, что являюсь настоящим вокалистом»

11 фев 2024 : 		 Трейлер документального фильма о BON JOVI

9 фев 2024 : 		 JON BON JOVI назвал причину своих проблем с голосом

4 фев 2024 : 		 SAMMY HAGAR и ORIANTHI исполнили хит BON JOVI

4 фев 2024 : 		 MAMMOTH WVH исполнил хит BON JOVI

4 фев 2024 : 		 RICHIE SAMBORA и JON BON JOVI не встретились на MusiCares Person Of The Year

24 янв 2024 : 		 BON JOVI переиздают дебют

24 янв 2024 : 		 Документальный фильм о BON JOVI выйдет весной

23 янв 2024 : 		 RICHIE SAMBORA и JON BON JOVI встретятся на MusiCares Person Of The Year

6 дек 2023 : 		 Новое видео BON JOVI

19 ноя 2023 : 		 Рождественский трек от BON JOVI

9 ноя 2023 : 		 RICHIE SAMBORA о вероятности воссоединения с BON JOVI: «Вопрос только в том, когда все будут готовы к этому»

20 окт 2023 : 		 JON BON JOVI стал персоной года

17 сен 2023 : 		 RICHIE SAMBORA о возвращении в BON JOVI: «На это есть спрос»

22 июн 2023 : 		 RICHIE SAMBORA — о возвращении в BON JOVI

15 фев 2023 : 		 RICHIE SAMBORA обсуждал возвращение в BON JOVI

30 дек 2022 : 		 Гитарист SKID ROW — о дружбе с JON'ом BON JOVI: «Он всегда был на сто процентов честен со мной»

10 ноя 2022 : 		 RICHIE SAMBORA выступит с BON JOVI?

1 июл 2022 : 		 JON BON JOVI продал квартиру бывшему президенту Диснея

24 июн 2022 : 		 Трейлер к книге о BON JOVI

9 июн 2022 : 		 Причины смерти оригинального басиста BON JOVI естественны

6 июн 2022 : 		 Умер оригинальный басист BON JOVI

12 май 2022 : 		 Вокалист THE DARKNESS — о проблемах с вокалом у JON'a BON JOVI: «Люди рядом с ним должны сказать ему, чтобы он остановился»

14 апр 2022 : 		 JON BON JOVI совсем сдулся?
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BON JOVI набрали миллиард



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Клип BON JOVI на песню Always набрал миллиард просмотров на YouTube. Это третий клип для группы, который преодолел данную отметку — ранее миллиард набрали "It’s My Life" and "Livin’ On A Prayer".

BON JOVI Thanks Fans For 1 Billion Views Of вЂњAlwaysвЂќ On YouTube




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