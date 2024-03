сегодн€



BON JOVI набрали миллиард



лип BON JOVI на песню Always набрал миллиард просмотров на YouTube. Ёто третий клип дл€ группы, который преодолел данную отметку Ч ранее миллиард набрали "ItТs My Life" and "LivinТ On A Prayer".







