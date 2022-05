сегодня



Вокалист THE DARKNESS — о проблемах с вокалом у JON'a BON JOVI: «Люди рядом с ним должны сказать ему, чтобы он остановился»



Вокалист THE DARKNESS Justin Hawkins высказал своё мнение о проблемах с вокалом у Jon'a Bon Jovi во время недавнего тура BON JOVI по США, который стартовал 2 апреля в Омахе, штат Небраска. Турне проходило в поддержку альбома "2020", который вышел в октябре 2020 года.



47-летний рокер британского происхождения, который в настоящее время живёт в Швейцарии, дал свою оценку вокальных способностей Jon'a в своей серии передач на YouTube "Justin Hawkins Rides Again", где он делится смесью серьёзного анализа музыкантов и весёлых острот со своими 120 000 подписчиками.



После просмотра нескольких снятых фанатами видеороликов о туре BON JOVI 2022 года Hawkins сказал:



«Моя карьера не такая долгая, как у Jon'a Bon Jovi, и не такая успешная. Даже учитывая наш уровень, если ты находишься в подобной ситуации и не можешь представить товар и не можешь дать своей аудитории то, чего она заслуживает, это ужасное чувство, и тебе не нравится гастролировать в таком состоянии; ты хочешь скорее вернуться домой. И я думаю, что он чувствует то же самое, правда. Но BON JOVI — как огромная машина, и он не может позволить себе остановиться, а именно это и должно произойти, я думаю. Я не говорю о том, чтобы сделать это навсегда.



Похоже, ему нужна какая-то терапия. И я думаю, что часто в таких ситуациях... Не похоже, что это полип или какая-то шишка на голосовых связках, потому что это было бы более непредсказуемо — он бы попадал в ноты, а потом скрипел и делал что-то неожиданное. Знаете этот звук, когда вступаете в период полового созревания, и ваш голос становится непредсказуемым? Иногда, когда у вас есть нарост или шишка на голосовых связках, это может привести к подобному... Неожиданные вещи происходят с вашим голосом. Даже если вы опытный певец и можете просто держать ноту, голос может сорваться, когда вы этого не ожидаете, и очень трудно петь в таких случаях. Но это не тот случай. Всё звучит так, как будто он очень устал. Всё настроено ниже... Нужно много петь в таком выверенном ключе, чтобы обрести своего рода мышечную память в голосовых связках, но он борется с этим, не потому что это низкая тональность; просто потому что он устал. И я думаю, что он устал психологически... Я не знаю... Это похоже на то, что ему нужна какая-то терапия: поговорить с кем-то и попытаться заставить его вернуться к выступлениям. Я не думаю, что у него есть какие-то повреждения. Я не врач, но я уже сталкивался с проблемами голоса. А когда ноты невпопад, это говорит о проблемах с подачей, которые могут быть связаны и со слухом.



Невесело наблюдать за этим и невесело обсуждать одного из великих. Он великий вокалист — он всегда им был — но это звучит так, как будто что-то гложет его изнутри. И я не думаю, что это травма голоса; я думаю, что это больше похоже на проявление тревоги при исполнении, которая мешает ему выдать свой фирменный мега-вокал Gale Force 10, который нужен на этих масштабных треках, этих гимноподобных мега-хитах. И я думаю, что люди вокруг него должны сказать ему, чтобы он остановился. Наверное, это трудно... Я полагаю, если вы боитесь, что вас уволят, то, наверное, сложно разговаривать с певцом в таком тоне. Я не знаю, каковы отношения в их организации, но я думаю, что если бы я работал на Jon'a Bon Jovi и мне был бы важен "бренд", я бы попросил его отменить тур и обратиться за медицинской помощью.



Мне грустно это видеть. Я уверен, что мы все разочарованы».







+2 -0



( 1 ) просмотров: 433