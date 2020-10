сегодня



Видео с текстом от BON JOVI



BON JOVI опубликовали сразу три видео с текстом к новым песням "Brothers In Arms", "Let It Rain" и "Lower The Flag", включённым в новую студийную работу "2020".



Трек-лист:



"Limitless" (Jon Bon Jovi, Billy Falcon, John Shanks)

"Do What You Can" (Jon Bon Jovi)

"American Reckoning" (Jon Bon Jovi)

"Beautiful Drug" (Jon Bon Jovi, Billy Falcon, John Shanks)

"Story Of Love" (Jon Bon Jovi)

"Let It Rain" (Jon Bon Jovi)

"Lower The Flag" (Jon Bon Jovi)

"Blood In The Water" (Jon Bon Jovi)

"Brothers In Arms" (Jon Bon Jovi)

"Unbroken" (Jon Bon Jovi)







просмотров: 395