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RICHIE SAMBORA обсуждал возвращение в BON JOVI



RICHIE SAMBORA, будучи раскрытым в программе "The Masked Singer", где он выступал как Jacket Potato, ответил на вопрос о том, есть ли какие-либо планы о возможном выступлении с BON JOVI:



«Мы обсуждаем это. Я считаю, что на данный момент нет причин не разговаривать.



У Jon'а [Bon Jovi] были проблемы с голосом, и ему нужно было немного передохнуть.



Я не знаю, когда Jon восстановит свой голос и когда произойдёт воссоединение BON JOVI, но мы должны сделать это ради фанатов, правда. Я ощущаю на себе ответственность».



На вопрос, будет ли он записывать новую музыку с BON JOVI, Richie ответил:



«О, если он не позволит мне, — он сумасшедший — я взрыдну.



Вообще-то я написал и другую музыку [BON JOVI]. Это неправильное понимание, когда люди думают, что раз его имя [Jon Bon Jovi] стоит в названии группы, то это и есть название. Мы просто не могли придумать ничего другого. Люди думают, что я просто придумываю гитарные партии и что-то в этом роде. Но сочинение песен — это концепция. У вас должна быть концепция. Это история. Иногда она может возникнуть просто от того, что ты смотришь в окно и наблюдаешь, а часто она возникает из собственной жизни, и по большей части в BON JOVI моя жизнь была намного более красочной, чем у всех остальных в команде».







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