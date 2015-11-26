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Bon Jovi

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22 фев 2019 : 		 Концертное видео BON JOVI

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26 янв 2019 : 		 Концертное видео BON JOVI

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12 ноя 2018 : 		 Концертное видео BON JOVI

3 ноя 2018 : 		 Концертное видео BON JOVI

19 окт 2018 : 		 Концертное видео BON JOVI

30 сен 2018 : 		 Концертное видео BON JOVI

21 сен 2018 : 		 Концертное видео BON JOVI

11 сен 2018 : 		 Концертное видео BON JOVI

4 сен 2018 : 		 Концертное видео BON JOVI

10 авг 2018 : 		 Концертное видео BON JOVI

3 авг 2018 : 		 Концертное видео BON JOVI

27 июл 2018 : 		 Видео с выступления BON JOVI

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|||| 22 фев 2019

Концертное видео BON JOVI



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BON JOVI в рамках австралийского этапа тура "This House Is Not For Sale" выступили в Сиднее. Официальное видео с исполнением трека "We Don't Run" из альбома "Burning Bridges" можно увидеть ниже.

Альбом "Burning Bridges" выпущен в 2015 году, он был довольно прохладно встречен музыкальными критиками. Это первый альбом без оригинального гитариста Richie Sambora, который покинул BON JOVI в 2013 году.

BON JOVI Performs







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