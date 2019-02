22 фев 2019



Концертное видео BON JOVI



BON JOVI в рамках австралийского этапа тура "This House Is Not For Sale" выступили в Сиднее. Официальное видео с исполнением трека "We Don't Run" из альбома "Burning Bridges" можно увидеть ниже.



Альбом "Burning Bridges" выпущен в 2015 году, он был довольно прохладно встречен музыкальными критиками. Это первый альбом без оригинального гитариста Richie Sambora, который покинул BON JOVI в 2013 году.

















