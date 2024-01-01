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Bon Jovi

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JON BON JOVI: «Я горжусь тем, что являюсь настоящим вокалистом»



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Во время обсуждения предстоящего мини-сериала о BON JOVI "Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story" на зимнем пресс-туре Ассоциации телевизионных критиков в Пасадене, Калифорния, Jon Bon Jovi рассказал о полученной им травме голосового аппарата:

«Я горжусь тем, что являюсь настоящим вокалистом. Я пел с Паваротти. Я знаю, как петь. Я учился этому ремеслу 40 лет. Я не из того стиля музыки, где лают и воют. Я знаю, как петь. Поэтому, когда Бог лишил меня моих способностей, а я не мог понять, почему так произошло, я в шутку говорил, что единственная вещь, которая когда-либо бывала у меня в носу, — это мой палец. Так что причин для этого не было.

Одна из моих связок была буквально атрофирована. Мои голосовые связки должны работать параллельно. Давайте представим, что одна из них толщиной с мой большой палец, а другая — с мизинец.

Так что сильная голосовая связка оттесняла слабую. А я из-за этого плохо пел. Так что у меня отняли моё ремесло.

К счастью, я нашёл хирурга, который смог сделать современный имплантат, чтобы восстановить голосовую связку. Всё ещё в процессе».




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