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*Бывший вокалист ACCEPT разогреет бывшего вокалиста ACCEPT 33
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Bon Jovi

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14 дек 2018 : 		 Концертное видео BON JOVI

1 дек 2018 : 		 Концертное видео BON JOVI

12 ноя 2018 : 		 Концертное видео BON JOVI

3 ноя 2018 : 		 Концертное видео BON JOVI

19 окт 2018 : 		 Концертное видео BON JOVI

30 сен 2018 : 		 Концертное видео BON JOVI

21 сен 2018 : 		 Концертное видео BON JOVI

11 сен 2018 : 		 Концертное видео BON JOVI

4 сен 2018 : 		 Концертное видео BON JOVI

10 авг 2018 : 		 Концертное видео BON JOVI

3 авг 2018 : 		 Концертное видео BON JOVI

27 июл 2018 : 		 Видео с выступления BON JOVI

18 май 2018 : 		 BON JOVI в Pollstar Global Concert Pulse Chart

15 апр 2018 : 		 RICHIE SAMBORA, ALEC JOHN SUCH выступили с BON JOVI

5 апр 2018 : 		 Новое видео BON JOVI

8 мар 2018 : 		 Новое видео BON JOVI

27 фев 2018 : 		 COREY TAYLOR исполняет BON JOVI

25 фев 2018 : 		 BON JOVI в The Late Show With Stephen Colbert

20 янв 2018 : 		 BON JOVI в "The Late Show With Stephen Colbert"

19 янв 2018 : 		 HOWARD STERN представит BON JOVI

11 окт 2017 : 		 RICHIE SAMBORA готов выступить с BON JOVI на церемонии ввода в ЗСРнР

7 июл 2017 : 		 Продюсер DESMOND CHILD: «За 392 миллиона прокруток одной песни BON JOVI я получил чек на шесть тысяч»

12 мар 2017 : 		 Концертное видео BON JOVI

15 янв 2017 : 		 Новое видео BON JOVI

30 дек 2016 : 		 Новое видео BON JOVI

24 дек 2016 : 		 Новое видео BON JOVI
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Концертное видео BON JOVI



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BON JOVI опубликовали официальное концертное видео на композицию "Born To Be My Baby" с выступления, состоявшегося в Филадельфии в рамках тура "This House Is Not For Sale".

BON JOVI Performs






















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