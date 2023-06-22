сегодня



RICHIE SAMBORA — о возвращении в BON JOVI



У RICHIE SAMBORA спросили, как дела с возвращением в состав BON JOVI, на что он ответил:



«Никак! Ничего нет, даже близко нет. Меня пока никто не просил — но я могу сделать это хоть завтра, если меня попросят!»







+0 -0



( 1 ) просмотров: 420

