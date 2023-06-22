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*GENE SIMMONS: «ROGER WATERS — очень талантливый парень» 25
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Bon Jovi

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RICHIE SAMBORA — о возвращении в BON JOVI



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У RICHIE SAMBORA спросили, как дела с возвращением в состав BON JOVI, на что он ответил:

«Никак! Ничего нет, даже близко нет. Меня пока никто не просил — но я могу сделать это хоть завтра, если меня попросят!»




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22 июн 2023
o
olly71
А попросят ли ? Карьера Бон -Джови завершается их вокалист окончательно потерял и голос и слух. А Ричи уже давно пробухал и проторчал свой гитарный талант . А вот скверный характер таким и остался.
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