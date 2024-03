сегодня



Новое видео BON JOVI



"Legendary", новое видео группы BON JOVI, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Forever", выходящего седьмого июня:



01. Legendary

02. We Made It Look Easy

03. Living Proof

04. Waves

05. Seeds

06. Kiss The Bride

07. The People's House

08. Walls Of Jericho

09. I Wrote You A Song

10. Living In Paradise

11. My First Guitar

12. Hollow Man







