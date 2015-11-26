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JON BON JOVI — о совете молодым



JON BON JOVI в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, какой он мог бы дать совет молодым музыкантам:



«Я заключил сделку на запись настолько уникальным способом, что даже не знаю, как я оказался настолько умным, чтобы провернуть подобное. Я тогда подумал: "Кто самый одинокий человек в звукозаписывающем бизнесе?" И ответом был — диджей. И вот я пошёл и постучал в дверь совершенно новой радиостанции, которая, к счастью для меня, была настолько новой, что у неё не было секретаря. И диджей сказал мне подождать одну минуту, потому что он был в эфире. Он ушёл на рекламную паузу, и я сказал ему, что хочу поговорить с ним. У меня было несколько песен, одна из которых называлась "Runaway". Он сказал: "Оставайся здесь, пока я не выйду из эфира. Мы cможем поговорить". Мы поговорили. В конце концов эта песня попала на радио в Нью-Йорке — ни группы, ни контракта на запись, ни менеджера — ничего. 20-летний парень просто постучал в дверь.



Сейчас, 37 лет спустя, у подростков есть интернет, так что они должны найти свой собственный способ изобрести колесо. Они должны придумать что-то настолько уникальное, чтобы можно было выделиться. Потому что есть много других талантливых подростков, много других талантливых поэтов-песенников в мире. Чтобы выделиться, нужно думать по-другому. Так иди и будь тем, кем был я 37 лет назад, и найди своего диджея, найди свой путь. Это можно сделать. И не поддавайся фантазиям и моде, потому что к тому времени, как ты вникнешь в модные тенденции, они изменятся. Ты должен быть сам по себе. Вот почему ты не увидишь, чтобы я сотрудничал с рэп-парнями, поп-парнями и танцевальными группами, потому что если ты не будешь верен тому, кем ты являешься, это не будет интересно — это будет всего лишь прихоть, это будет на мгновение, но не более. Двигайся дальше. Это как конфеты — кайф от сладкого!»













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