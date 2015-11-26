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Bon Jovi

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4 фев 2021 : 		 JON BON JOVI — о совете молодым

30 янв 2021 : 		 Видео с текстом от BON JOVI

23 дек 2020 : 		 RICHIE SAMBORA — об уходе из BON JOVI: «Вариантов и не было»

9 дек 2020 : 		 JON BON JOVI записал кавер-версии TOM PETTY, ELVIS PRESLEY и THE POGUES

30 ноя 2020 : 		 Видео с выступления BON JOVI

7 окт 2020 : 		 BON JOVI в Late Show With Stephen Colbert

7 окт 2020 : 		 JON BON JOVI хотел бы, чтобы Richie был в группе

5 окт 2020 : 		 Видео с текстом от BON JOVI

20 сен 2020 : 		 JENNIFER NETTLES в новом видео BON JOVI

9 сен 2020 : 		 ERIC BURDON и BON JOVI исполняют THE ANIMALS

1 сен 2020 : 		 Новое видео BON JOVI

31 авг 2020 : 		 Новый альбом BON JOVI выйдет осенью

13 июл 2020 : 		 BON JOVI посвятили песню Джорджу Флойду

21 май 2020 : 		 BON JOVI выступил в финале "The Voice"

17 май 2020 : 		 Карантинное видео от BON JOVI

12 май 2020 : 		 Видео введения BON JOVI в Зал Славы Рок-н-ролла

25 апр 2020 : 		 Выход нового альбома BON JOVI перенесён

24 апр 2020 : 		 JON BON JOVI исполнил новую песню

21 апр 2020 : 		 BON JOVI отменили летние концерты

1 апр 2020 : 		 Видео с текстом от BON JOVI

29 мар 2020 : 		 Новое видео BON JOVI

23 мар 2020 : 		 У клавишника BON JOVI коронавирус

23 фев 2020 : 		 BON JOVI выпустят новый альбом весной

22 дек 2019 : 		 BON JOVI — самые успешные из рокеров за десятилетие

12 ноя 2019 : 		 Видео с текстом от BON JOVI

2 ноя 2019 : 		 Новое видео BON JOVI
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|||| сегодня

JON BON JOVI — о совете молодым



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JON BON JOVI в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, какой он мог бы дать совет молодым музыкантам:

«Я заключил сделку на запись настолько уникальным способом, что даже не знаю, как я оказался настолько умным, чтобы провернуть подобное. Я тогда подумал: "Кто самый одинокий человек в звукозаписывающем бизнесе?" И ответом был — диджей. И вот я пошёл и постучал в дверь совершенно новой радиостанции, которая, к счастью для меня, была настолько новой, что у неё не было секретаря. И диджей сказал мне подождать одну минуту, потому что он был в эфире. Он ушёл на рекламную паузу, и я сказал ему, что хочу поговорить с ним. У меня было несколько песен, одна из которых называлась "Runaway". Он сказал: "Оставайся здесь, пока я не выйду из эфира. Мы cможем поговорить". Мы поговорили. В конце концов эта песня попала на радио в Нью-Йорке — ни группы, ни контракта на запись, ни менеджера — ничего. 20-летний парень просто постучал в дверь.

Сейчас, 37 лет спустя, у подростков есть интернет, так что они должны найти свой собственный способ изобрести колесо. Они должны придумать что-то настолько уникальное, чтобы можно было выделиться. Потому что есть много других талантливых подростков, много других талантливых поэтов-песенников в мире. Чтобы выделиться, нужно думать по-другому. Так иди и будь тем, кем был я 37 лет назад, и найди своего диджея, найди свой путь. Это можно сделать. И не поддавайся фантазиям и моде, потому что к тому времени, как ты вникнешь в модные тенденции, они изменятся. Ты должен быть сам по себе. Вот почему ты не увидишь, чтобы я сотрудничал с рэп-парнями, поп-парнями и танцевальными группами, потому что если ты не будешь верен тому, кем ты являешься, это не будет интересно — это будет всего лишь прихоть, это будет на мгновение, но не более. Двигайся дальше. Это как конфеты — кайф от сладкого!»

JON BON JOVI





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