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Bon Jovi

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Барабанщик FM вспоминает тур с BON JOVI



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Pete Jupp вспомнил о совместных гастролях с BON JOVI ровно тогда, когда "Slippery When Wet" стал первым номером:

«Нам повезло, потому что во время тура "Slippery When Wet"... именно тогда они впервые узнали, что "Slippery When Wet" занял первое место в Великобритании и Америке. Было просто прекрасно находиться рядом с ними. Они были так возбуждены и взволнованы этим. Это была прекрасная компания ребят, они не могли сделать для нас ничего большего.

Я помню один саундчек, на который мы пришли, и все они были с похмелья. Накануне вечером они были в казино, и саундчек занял немного больше времени, чем следовало. Я помню, как басист (АІек John Such) придерживал дверь. Он сказал: "Мы облажались, мы подержим двери для вас".

Первый концерт, который мы дали в рамках тура, был в Брэдфордском зале Святого Георгия, и это был первый раз, когда на нас кричали. Там были девушки, которые кричали на нас! Я подумал: "Это странно". Нет, этот тур, вероятно, принёс нам больше пользы, чем любой другой тур, который мы когда-либо проводили. Он поднял нас на ступень выше за одну ночь».

Следует отметить, что хотя Slippery When Wet и возглавила некоторые британские чарты, существовавшие в 1986 году, её наивысшая официальная позиция в чартах Великобритании зафиксирована как № 6.

«Это было очень весело, но на самом деле у меня нет никаких памятных вещей. Я помню, как отдал свой бейдж "Slippery When Wet" девушке моего приятеля, потому что она была безумной фанаткой Bon Jovi».

FM Drummer PETE JUPP Recalls Being On Tour With BON JOVI When Slippery When Wet Went To #1 -



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