Барабанщик FM вспоминает тур с BON JOVI



Pete Jupp вспомнил о совместных гастролях с BON JOVI ровно тогда, когда "Slippery When Wet" стал первым номером:



«Нам повезло, потому что во время тура "Slippery When Wet"... именно тогда они впервые узнали, что "Slippery When Wet" занял первое место в Великобритании и Америке. Было просто прекрасно находиться рядом с ними. Они были так возбуждены и взволнованы этим. Это была прекрасная компания ребят, они не могли сделать для нас ничего большего.



Я помню один саундчек, на который мы пришли, и все они были с похмелья. Накануне вечером они были в казино, и саундчек занял немного больше времени, чем следовало. Я помню, как басист (АІек John Such) придерживал дверь. Он сказал: "Мы облажались, мы подержим двери для вас".



Первый концерт, который мы дали в рамках тура, был в Брэдфордском зале Святого Георгия, и это был первый раз, когда на нас кричали. Там были девушки, которые кричали на нас! Я подумал: "Это странно". Нет, этот тур, вероятно, принёс нам больше пользы, чем любой другой тур, который мы когда-либо проводили. Он поднял нас на ступень выше за одну ночь».



Следует отметить, что хотя Slippery When Wet и возглавила некоторые британские чарты, существовавшие в 1986 году, её наивысшая официальная позиция в чартах Великобритании зафиксирована как № 6.



«Это было очень весело, но на самом деле у меня нет никаких памятных вещей. Я помню, как отдал свой бейдж "Slippery When Wet" девушке моего приятеля, потому что она была безумной фанаткой Bon Jovi».







