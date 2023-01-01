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*SHARON OSBOURNE: «Nikki Sixx м**ак, но нюхал ли Ozzy муравье... 34
*ROB HALFORD: «Когда положат конец притеснениям LGBTQ+?» 31
*DON DOKKEN: «У меня депрессия, но я же не накладываю на себя... 29
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Bon Jovi

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1 ноя 2021 : 		 JON BON JOVI поймал COVID-19

15 сен 2021 : 		 Барабанщик FM вспоминает тур с BON JOVI

3 июл 2021 : 		 BON JOVI набрали миллиард на YouTUbe

28 апр 2021 : 		 BON JOVI проведут драйв-ин-концерт

20 мар 2021 : 		 JON BON JOVI считает, что фэны хотят слышать песни в первозданном виде

19 фев 2021 : 		 Новое видео BON JOVI

4 фев 2021 : 		 JON BON JOVI — о совете молодым

30 янв 2021 : 		 Видео с текстом от BON JOVI

23 дек 2020 : 		 RICHIE SAMBORA — об уходе из BON JOVI: «Вариантов и не было»

9 дек 2020 : 		 JON BON JOVI записал кавер-версии TOM PETTY, ELVIS PRESLEY и THE POGUES

30 ноя 2020 : 		 Видео с выступления BON JOVI

7 окт 2020 : 		 BON JOVI в Late Show With Stephen Colbert

7 окт 2020 : 		 JON BON JOVI хотел бы, чтобы Richie был в группе
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JON BON JOVI стал персоной года



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Компания MusiCares назвала Jon Bon Jovi, обладателя премии "Грэмми", 11-кратного номинанта на премию "Грэмми" и основателя американской рок-группы BON JOVI, человеком года по версии MusiCares в 2024 году. Он станет почетным гостем 33-го ежегодного благотворительного гала-вечера Person Of The Year. Выручка от мероприятия обеспечит существенную поддержку MusiCares, ведущей музыкальной благотворительной организации, предоставляющей профессионалам в области музыки медицинские и гуманитарные услуги по всему спектру потребностей. Торжественное мероприятие пройдет в конференц-центре Лос-Анджелеса в пятницу, 2 февраля 2024 г., за два вечера до 66-й ежегодной церемонии вручения премии "Грэмми" в Crypto.com Arena в воскресенье, 4 февраля 2024 г.

«MusiCares очень рада чествовать Jon Bon Jovi на гала-концерте "Персона года 2024"», — отметила Лаура Сегура, исполнительный директор MusiCares. «Его выдающийся вклад в рок-н-ролл оставил неизгладимый след не только в музыкальной индустрии, но и в сердцах бесчисленных поклонников по всему миру. Кроме того, его многолетняя приверженность делу оказания помощи людям, испытывающим нехватку продовольствия и не имеющим жилья, вдохновляет всех нас. Мы с нетерпением ждем возможности отметить его заслуги и то, как он изменил этот мир к лучшему».

Помимо обширных музыкальных достижений, Jon Bon Jovi известен своей активной филантропической деятельностью. В 2006 году он основал фонд Jon Bon Jovi Soul Foundation — организацию, призванную разорвать порочный круг голода, бедности и отсутствия жилья. Целью организации является признание и максимальное раскрытие человеческого потенциала тех, кто страдает от голода, бедности и отсутствия жилья, путем реализации программ по обеспечению продовольствием и доступным жильем, а также поддержки социальных служб и программ обучения рабочим специальностям. Будучи благотворительной организацией, занимающейся вопросами здравоохранения и социального обеспечения, MusiCares с гордостью рассказывает о благотворительной деятельности Jon Bon Jovi и надеется привлечь внимание общественности к этим важным вопросам защиты прав человека.

Jon Bon Jovi: «Для меня большая честь стать лауреатом премии MusiCares в этом году. Работа MusiCares с профессионалами музыкальной индустрии имеет жизненно важное значение для создания столь необходимых программ поддержки и благополучия, которые способствуют формированию более здорового и энергичного сообщества для всех нас. Филантропическая деятельность была краеугольным камнем моей жизни и всегда шла параллельно с моей музыкальной карьерой и достижениями. Почти два десятилетия назад, когда я основал JBJ Soul Foundation и JBJ Soul Kitchens, я воочию увидел и продолжаю видеть сегодня влияние благотворительной деятельности на общество. Я знаю точно: помощь обществу — это помощь самому себе!»




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