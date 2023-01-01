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JON BON JOVI стал персоной года



Компания MusiCares назвала Jon Bon Jovi, обладателя премии "Грэмми", 11-кратного номинанта на премию "Грэмми" и основателя американской рок-группы BON JOVI, человеком года по версии MusiCares в 2024 году. Он станет почетным гостем 33-го ежегодного благотворительного гала-вечера Person Of The Year. Выручка от мероприятия обеспечит существенную поддержку MusiCares, ведущей музыкальной благотворительной организации, предоставляющей профессионалам в области музыки медицинские и гуманитарные услуги по всему спектру потребностей. Торжественное мероприятие пройдет в конференц-центре Лос-Анджелеса в пятницу, 2 февраля 2024 г., за два вечера до 66-й ежегодной церемонии вручения премии "Грэмми" в Crypto.com Arena в воскресенье, 4 февраля 2024 г.



«MusiCares очень рада чествовать Jon Bon Jovi на гала-концерте "Персона года 2024"», — отметила Лаура Сегура, исполнительный директор MusiCares. «Его выдающийся вклад в рок-н-ролл оставил неизгладимый след не только в музыкальной индустрии, но и в сердцах бесчисленных поклонников по всему миру. Кроме того, его многолетняя приверженность делу оказания помощи людям, испытывающим нехватку продовольствия и не имеющим жилья, вдохновляет всех нас. Мы с нетерпением ждем возможности отметить его заслуги и то, как он изменил этот мир к лучшему».



Помимо обширных музыкальных достижений, Jon Bon Jovi известен своей активной филантропической деятельностью. В 2006 году он основал фонд Jon Bon Jovi Soul Foundation — организацию, призванную разорвать порочный круг голода, бедности и отсутствия жилья. Целью организации является признание и максимальное раскрытие человеческого потенциала тех, кто страдает от голода, бедности и отсутствия жилья, путем реализации программ по обеспечению продовольствием и доступным жильем, а также поддержки социальных служб и программ обучения рабочим специальностям. Будучи благотворительной организацией, занимающейся вопросами здравоохранения и социального обеспечения, MusiCares с гордостью рассказывает о благотворительной деятельности Jon Bon Jovi и надеется привлечь внимание общественности к этим важным вопросам защиты прав человека.



Jon Bon Jovi: «Для меня большая честь стать лауреатом премии MusiCares в этом году. Работа MusiCares с профессионалами музыкальной индустрии имеет жизненно важное значение для создания столь необходимых программ поддержки и благополучия, которые способствуют формированию более здорового и энергичного сообщества для всех нас. Филантропическая деятельность была краеугольным камнем моей жизни и всегда шла параллельно с моей музыкальной карьерой и достижениями. Почти два десятилетия назад, когда я основал JBJ Soul Foundation и JBJ Soul Kitchens, я воочию увидел и продолжаю видеть сегодня влияние благотворительной деятельности на общество. Я знаю точно: помощь обществу — это помощь самому себе!»







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