сегодня



Полное видео с выступления BRUCE DICKINSON



Полное видео с выступления BRUCE DICKINSON, которое состоялось 28 августа в Хьюстоне, доступно для просмотра ниже:



Accident of Birth

Abduction

Laughing in the Hiding Bush

Shadow of the Gods

Chemical Wedding

Happy Birthday (Led by Bruce and sung by audience to guitarist Chris Declercq)

Flash of the Blade (Iron Maiden song)

Resurrection Men

Rain on the Graves

Drum Solo

Frankenstein (The Edgar Winter Group cover)

The Alchemist

Book of Thel

Road to Hell



Encore:

Tears of the Dragon

Gods of War

The Tower







+1 -0



просмотров: 234

