Новые комиксы от BRUCE DICKINSON



Во время своего североамериканского сольного тура 2025 года фронтмен IRON MAIDEN Bruce Dickinson параллельно работал над следующим томом своей получившей признание графической саги The Mandrake Project. Новая часть обещает полностью перевернуть представления читателей о мире Necropolis и Dr. Lazarus, погружая историю еще глубже в пространство сюрреалистического и мистического безумия.



Теперь компания Z2 официально объявила о скором выходе The Mandrake Project: Year Two, в котором война магии и науки за контроль над бессмертием достигает по-настоящему галлюцинаторного накала. История начинается с практически смертельного опыта, который переносит Necropolis в параллельный мир, где он узнает темные тайны своей извращенной семейной линии. Там ему открываются шокирующие истины, заставляющие задуматься: сможет ли он вырваться из наследия саморазрушения во имя амбиций или же он всего лишь винтик в огромном космическом механизме, управляемом сверхъестественными силами?



Отвечая на вопрос о том, как “Year Two” расширяет историю первого тома, Dickinson сказал: «Ну что, держитесь за свои шляпы, друзья… Здесь все становится ОЧЕШУЕТЬ как странненько!»



А сценарист Tony Lee со смехом добавил: «Вы думали, что первая книга уже могла навлечь на нас судебные иски и разъяренную толпу с вилами? Мы еще даже и не начинали!»



184-страничное издание также включает большую подборку интервью и эссе о жизни Dickinson'a в туре в поддержку альбома The Mandrake Project в 2025 году, а также материалы о работе творческой команды над этой новой, пугающей главой саги “Mandrake”. Предисловие к книге написал режиссер Anvil! The Story Of Anvil Sacha Gervasi.



Делюкс- и platinum-издания формата 12"x12" будут помещены в элегантный slipcase, перевязаны лентой и снабжены страницами с позолоченной окантовкой. Кроме того, в oversized deluxe и platinum-версиях внутри задней обложки разместят набор из четырех коллекционных foil-карт и новую версию состаренного металлического медальона “Mandrake Project”, который в комиксе носит Dr. Lazarus. Издание позиционируется как обязательная покупка для всех поклонников IRON MAIDEN, Bruce Dickinson и сверхъестественных историй.



Продолжая традицию раскрытия источников вдохновения для вселенной “The Mandrake Project”, “Year Two” также содержит масштабный материал о Wilhelm Reich — социологе и мистике, чьи противоречивые работы привели к его заключению со стороны FBI, где он умер в тюрьме в 1954 году.



Подписанные Dickinson oversized deluxe-издания и signed platinum editions будут продаваться напрямую через Z2 Comics. Более компактная hardcover-версия 9"x9" без slipcase появится у ритейл-партнеров Z2, включая Amazon, Barnes & Noble и HMV UK, а также в независимых comic- и music-магазинах по всему миру.



Главный редактор Z2 Rantz Hoseley сказал о книге: «Мне казалось, что я понимаю пределы и границы безумного видения Bruce'a для этого мира, но “Year Two” предельно ясно продемонстрировал одно… у этой истории нет никаких границ. И, поверьте, нам всем от этого только повезло!»







