Новости
*ALISSA WHITE-GLUZ стала вокалисткой DRAGONFORCE 51
*Лидер MEGADETH: «Люди не должны слушать звезд с их призывами... 33
*Вокалист SEPULTURA: «Когда Eloy сказал, что уходит, это был ... 31
*Бывший басист METALLICA: «Не считаю, что "Justice" надо пере... 29
*NICKO MCBRAIN о Blaze и возвращении Bruce'a в IRON MAIDEN 27
20 май 2026 : 		 Новые комиксы от BRUCE DICKINSON

1 май 2026 : 		 BRUCE DICKINSON: «Мы записали 16 песен за 21 день, без всякого ИИ!»

21 фев 2026 : 		 BRUCE DICKINSON выпустил два альбома в Dolby Atmos

6 фев 2026 : 		 ANDREAS KISSER на новом альбоме BRUCE DICKINSON

2 фев 2026 : 		 BRUCE DICKINSON заканчивает запись вокала

30 окт 2025 : 		 LOS ANGELES KINGS о визите BRUCE DICKINSON

15 окт 2025 : 		 Как BRUCE DICKINSON сходил на хоккей

9 окт 2025 : 		 BRUCE DICKINSON исполнил гимн США

8 окт 2025 : 		 BRUCE DICKINSON исполнил кавер-версию IRON MAIDEN

4 окт 2025 : 		 Видео с выступления BRUCE DICKINSON

24 сен 2025 : 		 BRUCE DICKINSON о мобильных телефонах: «Это как какая-то ужасная болезнь»

15 сен 2025 : 		 BRUCE DICKINSON исполнил гимн США

13 сен 2025 : 		 BRUCE DICKINSON: «Врач сказал мне: "Никакого heavy metal!"»

10 сен 2025 : 		 BRUCE DICKINSON исполнил "Revelations"

9 сен 2025 : 		 BRUCE DICKINSON спел с уличным музыкантом

6 сен 2025 : 		 Видео полного выступления BRUCE DICKINSON

2 сен 2025 : 		 BRUCE DICKINSON: «Ничего особенного для голоса не делаю»

30 авг 2025 : 		 Полное видео с выступления BRUCE DICKINSON

29 авг 2025 : 		 Почему сольно BRUCE DICKINSON исполняет более тяжелую музыку

27 авг 2025 : 		 Видео полного выступления BRUCE DICKINSON

25 авг 2025 : 		 BRUCE DICKINSON: «Я не боюсь маленьких площадок»

24 авг 2025 : 		 BRUCE DICKINSON исполнил IRON MAIDEN

19 авг 2025 : 		 BRUCE DICKINSON планирует живую запись

15 авг 2025 : 		 У BRUCE DICKINSON есть 18 треков

8 авг 2025 : 		 BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027

26 июл 2025 : 		 Новый релиз BRUCE DICKINSON доступен для прослушивания
Во время своего североамериканского сольного тура 2025 года фронтмен IRON MAIDEN Bruce Dickinson параллельно работал над следующим томом своей получившей признание графической саги The Mandrake Project. Новая часть обещает полностью перевернуть представления читателей о мире Necropolis и Dr. Lazarus, погружая историю еще глубже в пространство сюрреалистического и мистического безумия.

Теперь компания Z2 официально объявила о скором выходе The Mandrake Project: Year Two, в котором война магии и науки за контроль над бессмертием достигает по-настоящему галлюцинаторного накала. История начинается с практически смертельного опыта, который переносит Necropolis в параллельный мир, где он узнает темные тайны своей извращенной семейной линии. Там ему открываются шокирующие истины, заставляющие задуматься: сможет ли он вырваться из наследия саморазрушения во имя амбиций или же он всего лишь винтик в огромном космическом механизме, управляемом сверхъестественными силами?

Отвечая на вопрос о том, как “Year Two” расширяет историю первого тома, Dickinson сказал: «Ну что, держитесь за свои шляпы, друзья… Здесь все становится ОЧЕШУЕТЬ как странненько!»

А сценарист Tony Lee со смехом добавил: «Вы думали, что первая книга уже могла навлечь на нас судебные иски и разъяренную толпу с вилами? Мы еще даже и не начинали!»

184-страничное издание также включает большую подборку интервью и эссе о жизни Dickinson'a в туре в поддержку альбома The Mandrake Project в 2025 году, а также материалы о работе творческой команды над этой новой, пугающей главой саги “Mandrake”. Предисловие к книге написал режиссер Anvil! The Story Of Anvil Sacha Gervasi.

Делюкс- и platinum-издания формата 12"x12" будут помещены в элегантный slipcase, перевязаны лентой и снабжены страницами с позолоченной окантовкой. Кроме того, в oversized deluxe и platinum-версиях внутри задней обложки разместят набор из четырех коллекционных foil-карт и новую версию состаренного металлического медальона “Mandrake Project”, который в комиксе носит Dr. Lazarus. Издание позиционируется как обязательная покупка для всех поклонников IRON MAIDEN, Bruce Dickinson и сверхъестественных историй.

Продолжая традицию раскрытия источников вдохновения для вселенной “The Mandrake Project”, “Year Two” также содержит масштабный материал о Wilhelm Reich — социологе и мистике, чьи противоречивые работы привели к его заключению со стороны FBI, где он умер в тюрьме в 1954 году.

Подписанные Dickinson oversized deluxe-издания и signed platinum editions будут продаваться напрямую через Z2 Comics. Более компактная hardcover-версия 9"x9" без slipcase появится у ритейл-партнеров Z2, включая Amazon, Barnes & Noble и HMV UK, а также в независимых comic- и music-магазинах по всему миру.

Главный редактор Z2 Rantz Hoseley сказал о книге: «Мне казалось, что я понимаю пределы и границы безумного видения Bruce'a для этого мира, но “Year Two” предельно ясно продемонстрировал одно… у этой истории нет никаких границ. И, поверьте, нам всем от этого только повезло!»




