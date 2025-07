16 июл 2025



Обновленная композиция BRUCE DICKINSON



BRUCE DICKINSON выпустит переработанную версию альбома "Balls To Picasso", получившую название "More Balls To Picasso", 25 июля:



Трек-лист:



01. Cyclops

02. Hell No

03. Gods Of War

04. 1000 Points Of Light

05. Laughing In The Hiding Bush

06. Change Of Heart

07. Shoot All The Clowns

08. Fire

09. Sacred Cowboys

10. Tears Of The Dragon

11. Gods Of War (live in the studio)*

12. Shoot All The Clowns (live in the studio)*



* Previously unreleased 02. Hell No03. Gods Of War04. 1000 Points Of Light05. Laughing In The Hiding Bush06. Change Of Heart07. Shoot All The Clowns08. Fire09. Sacred Cowboys10. Tears Of The Dragon11. Gods Of War (live in the studio)*12. Shoot All The Clowns (live in the studio)** Previously unreleased







+0 -0



просмотров: 116