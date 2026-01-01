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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 56
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*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 29
*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 56
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 42
*JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK 32
*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 29
*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
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Bruce Dickinson

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26 июл 2026 : 		 BILLIE JOE ARMSTRONG и THE COVERUPS присоединились на сцене к BRUCE DICKINSON

3 июл 2026 : 		 BRUCE DICKINSON: «Половину жизни своих детей я пропустил из-за туров»

18 июн 2026 : 		 BRUCE DICKINSON: «В мире полно узнаваемых вокалистов»

2 июн 2026 : 		 BRUCE DICKINSON претендует на три The Speaker Awards

21 май 2026 : 		 Новое видео BRUCE DICKINSON

20 май 2026 : 		 Новые комиксы от BRUCE DICKINSON

1 май 2026 : 		 BRUCE DICKINSON: «Мы записали 16 песен за 21 день, без всякого ИИ!»

21 фев 2026 : 		 BRUCE DICKINSON выпустил два альбома в Dolby Atmos

6 фев 2026 : 		 ANDREAS KISSER на новом альбоме BRUCE DICKINSON

2 фев 2026 : 		 BRUCE DICKINSON заканчивает запись вокала

30 окт 2025 : 		 LOS ANGELES KINGS о визите BRUCE DICKINSON

15 окт 2025 : 		 Как BRUCE DICKINSON сходил на хоккей

9 окт 2025 : 		 BRUCE DICKINSON исполнил гимн США

8 окт 2025 : 		 BRUCE DICKINSON исполнил кавер-версию IRON MAIDEN

4 окт 2025 : 		 Видео с выступления BRUCE DICKINSON

24 сен 2025 : 		 BRUCE DICKINSON о мобильных телефонах: «Это как какая-то ужасная болезнь»

15 сен 2025 : 		 BRUCE DICKINSON исполнил гимн США

13 сен 2025 : 		 BRUCE DICKINSON: «Врач сказал мне: "Никакого heavy metal!"»

10 сен 2025 : 		 BRUCE DICKINSON исполнил "Revelations"

9 сен 2025 : 		 BRUCE DICKINSON спел с уличным музыкантом

6 сен 2025 : 		 Видео полного выступления BRUCE DICKINSON

2 сен 2025 : 		 BRUCE DICKINSON: «Ничего особенного для голоса не делаю»

30 авг 2025 : 		 Полное видео с выступления BRUCE DICKINSON

29 авг 2025 : 		 Почему сольно BRUCE DICKINSON исполняет более тяжелую музыку

27 авг 2025 : 		 Видео полного выступления BRUCE DICKINSON

25 авг 2025 : 		 BRUCE DICKINSON: «Я не боюсь маленьких площадок»
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BILLIE JOE ARMSTRONG и THE COVERUPS присоединились на сцене к BRUCE DICKINSON



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BILLIE JOE ARMSTRONG и THE COVERUPS присоединились на сцене к BRUCE DICKINSON для исполнения композиции MOTT THE HOOPLE "All The Young Dudes" в рамках San Diego Comic-Con




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