*ROGER WATERS ответил на критику вокалиста DISTURBED 54
*LIVA на Wormholedeath 35
*Dani Filth в новом видео TARJA 34
*ANETTE OLZON о временах в NIGHTWISH 34
*IMMORTAL завершили сочинение 30
1 май 2026 : 		 BRUCE DICKINSON: «Мы записали 16 песен за 21 день, без всякого ИИ!»

21 фев 2026 : 		 BRUCE DICKINSON выпустил два альбома в Dolby Atmos

6 фев 2026 : 		 ANDREAS KISSER на новом альбоме BRUCE DICKINSON

2 фев 2026 : 		 BRUCE DICKINSON заканчивает запись вокала

30 окт 2025 : 		 LOS ANGELES KINGS о визите BRUCE DICKINSON

15 окт 2025 : 		 Как BRUCE DICKINSON сходил на хоккей

9 окт 2025 : 		 BRUCE DICKINSON исполнил гимн США

8 окт 2025 : 		 BRUCE DICKINSON исполнил кавер-версию IRON MAIDEN

4 окт 2025 : 		 Видео с выступления BRUCE DICKINSON

24 сен 2025 : 		 BRUCE DICKINSON о мобильных телефонах: «Это как какая-то ужасная болезнь»

15 сен 2025 : 		 BRUCE DICKINSON исполнил гимн США

13 сен 2025 : 		 BRUCE DICKINSON: «Врач сказал мне: "Никакого heavy metal!"»

10 сен 2025 : 		 BRUCE DICKINSON исполнил "Revelations"

9 сен 2025 : 		 BRUCE DICKINSON спел с уличным музыкантом

6 сен 2025 : 		 Видео полного выступления BRUCE DICKINSON

2 сен 2025 : 		 BRUCE DICKINSON: «Ничего особенного для голоса не делаю»

30 авг 2025 : 		 Полное видео с выступления BRUCE DICKINSON

29 авг 2025 : 		 Почему сольно BRUCE DICKINSON исполняет более тяжелую музыку

27 авг 2025 : 		 Видео полного выступления BRUCE DICKINSON

25 авг 2025 : 		 BRUCE DICKINSON: «Я не боюсь маленьких площадок»

24 авг 2025 : 		 BRUCE DICKINSON исполнил IRON MAIDEN

19 авг 2025 : 		 BRUCE DICKINSON планирует живую запись

15 авг 2025 : 		 У BRUCE DICKINSON есть 18 треков

8 авг 2025 : 		 BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027

26 июл 2025 : 		 Новый релиз BRUCE DICKINSON доступен для прослушивания

16 июл 2025 : 		 Обновленная композиция BRUCE DICKINSON
BRUCE DICKINSON: «Мы записали 16 песен за 21 день, без всякого ИИ!»



zoom
BRUCE DICKINSON сообщил, что записал 16 песен, но не планирует выпуск альбома в этом году:

«У меня два металлических бедра, порванный ахилл, который мне сшивали пять лет назад, куча ушибов, шишек и ссадин. Но я всё ещё ношусь как сумасшедший, и голос в полном порядке.

Я только что закончил сольный альбом: мы записали 16 треков за 21 день, всё на 100 процентов вживую. Это своего рода ответ поколению ИИ».




Комментарии 2 )

1 май 2026
M
Mad Katz
Прессик обозначен, но спешить по сути некуда.
1 май 2026
EvgenBriden
Первый абзац, конечно, страшный... Но зато второй - огонь! )
