сегодня



BRUCE DICKINSON: «Мы записали 16 песен за 21 день, без всякого ИИ!»



BRUCE DICKINSON сообщил, что записал 16 песен, но не планирует выпуск альбома в этом году:



«У меня два металлических бедра, порванный ахилл, который мне сшивали пять лет назад, куча ушибов, шишек и ссадин. Но я всё ещё ношусь как сумасшедший, и голос в полном порядке.



Я только что закончил сольный альбом: мы записали 16 треков за 21 день, всё на 100 процентов вживую. Это своего рода ответ поколению ИИ».







+4 -0



( 2 ) просмотров: 324

