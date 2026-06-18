18 июн 2026



BRUCE DICKINSON: «В мире полно узнаваемых вокалистов»



BRUCE DICKINSON в недавнем интервью затронул тему решения многолетнего барабанщика IRON MAIDEN Nicko McBrain прекратить гастрольную деятельность с группой из-за проблем со здоровьем. Bruce рассказал, что недавно у него «произошел спор с одним журналистом» на эту тему. Когда Dickinson сказал, что если однажды не сможет выступать на максимально возможном для себя уровне, то просто уйдет со сцены, собеседник ответил ему:



«Но ты не можешь так поступить, ты должен продолжать!»



Dickinson вспоминает:



«Я сказал ему: "Послушай, есть масса вокалистов, чей голос уже убит, и все это прекрасно знают". А он отвечает: "Да, но они легенды". Да ни хрена они не легенды. Это люди, которые больше не могут петь. Когда они могли петь — вот тогда они были легендами. А когда уже не могут — они больше не легенды.



На этом и точка. Это жестокая правда. Я не смог бы выйти на сцену, если бы не был уверен, что способен это сделать. Не понимаю, как люди продолжают выходить на сцену, когда уже не могут. Конечно, это их жизнь, но это не мой путь».



На вопрос, беспокоит ли его такая перспектива, Bruce ответил:



«Нет. Просто однажды это может случиться, а может и не случиться — такова жизнь. Ты проживаешь каждый день таким, какой он есть, и каждый вечер стараешься дать лучшее выступление в своей жизни. Таковы правила игры».







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