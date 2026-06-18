Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, чер... 46
*Барабанщик ANTHRAX: «Новый альбом — кульминация эпох, идей и... 36
*MAX CAVALERA об исполнении Chaos A.D. 31
*Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие... 20
*Новое видео MEMOIRA 19
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, чер... 46
*Барабанщик ANTHRAX: «Новый альбом — кульминация эпох, идей и... 36
*MAX CAVALERA об исполнении Chaos A.D. 31
*Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие... 20
*Новое видео MEMOIRA 19
[= ||| все новости группы



*

Bruce Dickinson

*



18 июн 2026 : 		 BRUCE DICKINSON: «В мире полно узнаваемых вокалистов»

2 июн 2026 : 		 BRUCE DICKINSON претендует на три The Speaker Awards

21 май 2026 : 		 Новое видео BRUCE DICKINSON

20 май 2026 : 		 Новые комиксы от BRUCE DICKINSON

1 май 2026 : 		 BRUCE DICKINSON: «Мы записали 16 песен за 21 день, без всякого ИИ!»

21 фев 2026 : 		 BRUCE DICKINSON выпустил два альбома в Dolby Atmos

6 фев 2026 : 		 ANDREAS KISSER на новом альбоме BRUCE DICKINSON

2 фев 2026 : 		 BRUCE DICKINSON заканчивает запись вокала

30 окт 2025 : 		 LOS ANGELES KINGS о визите BRUCE DICKINSON

15 окт 2025 : 		 Как BRUCE DICKINSON сходил на хоккей

9 окт 2025 : 		 BRUCE DICKINSON исполнил гимн США

8 окт 2025 : 		 BRUCE DICKINSON исполнил кавер-версию IRON MAIDEN

4 окт 2025 : 		 Видео с выступления BRUCE DICKINSON

24 сен 2025 : 		 BRUCE DICKINSON о мобильных телефонах: «Это как какая-то ужасная болезнь»

15 сен 2025 : 		 BRUCE DICKINSON исполнил гимн США

13 сен 2025 : 		 BRUCE DICKINSON: «Врач сказал мне: "Никакого heavy metal!"»

10 сен 2025 : 		 BRUCE DICKINSON исполнил "Revelations"

9 сен 2025 : 		 BRUCE DICKINSON спел с уличным музыкантом

6 сен 2025 : 		 Видео полного выступления BRUCE DICKINSON

2 сен 2025 : 		 BRUCE DICKINSON: «Ничего особенного для голоса не делаю»

30 авг 2025 : 		 Полное видео с выступления BRUCE DICKINSON

29 авг 2025 : 		 Почему сольно BRUCE DICKINSON исполняет более тяжелую музыку

27 авг 2025 : 		 Видео полного выступления BRUCE DICKINSON

25 авг 2025 : 		 BRUCE DICKINSON: «Я не боюсь маленьких площадок»

24 авг 2025 : 		 BRUCE DICKINSON исполнил IRON MAIDEN

19 авг 2025 : 		 BRUCE DICKINSON планирует живую запись
Показать далее
| - |

|||| 18 июн 2026

BRUCE DICKINSON: «В мире полно узнаваемых вокалистов»



zoom
BRUCE DICKINSON в недавнем интервью затронул тему решения многолетнего барабанщика IRON MAIDEN Nicko McBrain прекратить гастрольную деятельность с группой из-за проблем со здоровьем. Bruce рассказал, что недавно у него «произошел спор с одним журналистом» на эту тему. Когда Dickinson сказал, что если однажды не сможет выступать на максимально возможном для себя уровне, то просто уйдет со сцены, собеседник ответил ему:

«Но ты не можешь так поступить, ты должен продолжать!»

Dickinson вспоминает:

«Я сказал ему: "Послушай, есть масса вокалистов, чей голос уже убит, и все это прекрасно знают". А он отвечает: "Да, но они легенды". Да ни хрена они не легенды. Это люди, которые больше не могут петь. Когда они могли петь — вот тогда они были легендами. А когда уже не могут — они больше не легенды.

На этом и точка. Это жестокая правда. Я не смог бы выйти на сцену, если бы не был уверен, что способен это сделать. Не понимаю, как люди продолжают выходить на сцену, когда уже не могут. Конечно, это их жизнь, но это не мой путь».

На вопрос, беспокоит ли его такая перспектива, Bruce ответил:

«Нет. Просто однажды это может случиться, а может и не случиться — такова жизнь. Ты проживаешь каждый день таким, какой он есть, и каждый вечер стараешься дать лучшее выступление в своей жизни. Таковы правила игры».




Like!+1Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

18 июн 2026
Corpsegrinder04
У Дикинсона вообще попадалово. Он себе такой образ соорудил, что ему кроме пения нужно ещё и носиться, скакать и кувыркаться на сцене. Поэтому скорее раньше наступит момент, когда он тупо ходить не сможет.
Тут как у условного доходяги из Scorpions не получится в предсмертных конвульсиях на одном месте стоять рот открывать.
18 июн 2026
father
Corpsegrinder04, так Брюс пока вполне справляется, да и в целом мейдены очень даже бодрые для своих годиков. В их возрасте Deep Purple уже были ходячими мертвецами.
просмотров: 587

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом