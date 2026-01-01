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*ADAM LAMBERT: «У QUEEN нет никаких планов» 48
*Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн... 45
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 28
*Гитарист LIMP BIZKIT: «Сейчас мы популярнее, чем раньше» 25
*TIM “RIPPER” OWENS: «Есть причина, почему IRON MAIDEN играют... 25
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Bruce Dickinson

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BRUCE DICKINSON: «Половину жизни своих детей я пропустил из-за туров»



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BRUCE DICKINSON в недавнем интервью ответил на вопрос, какой аспект туров люди романтизируют, в то время как в реальности все куда сложнее и тяжелее:

«Ну, у меня сейчас трое взрослых детей, которые, к счастью, все выросли замечательными людьми. И я бы с удовольствием сказал, что это всё благодаря мне, но половину их жизни меня не было рядом, потому что я был в турне. И часть меня всегда будет об этом сожалеть, но это цена, которую приходится платить за то, что ты делаешь... А с моими детьми мы сейчас ближе, чем когда-либо. И вот это, пожалуй, — я думаю, моё самое большое сожаление — это отрыв от того, что большинство людей считает нормальной жизнью. Хотя, говоря о нормальной жизни, я уже не совсем уверен, что она из себя представляет. Я не уверен, что с «нормальной» жизнью тебе будет лучше, ведь она полна стольких неопределённостей. По крайней мере, в армии, если у тебя возникает проблема, как правило, всегда найдётся кто-то, кто прикроет тебя».




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