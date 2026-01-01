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BRUCE DICKINSON о выступлении с BILLIE JOE ARMSTRONG



BRUCE DICKINSON в недавнем интервью поговорил о выступлении вместе с BILLIE JOE ARMSTRONG в рамках San Diego Comic-Con, когда была исполнена композиция MOTT THE HOOPLE "All The Young Dudes":



«Я уже исполнял эту песню раньше. Вообще-то… Я исполнял её как… Это был сингл с моего самого первого сольного альбома. Для меня было 6:00 утра [после прилета в Сан-Диего из Европы]… 6:00 утра, а я всю ночь не спал, потому что, конечно, страдал от смены часовых поясов и всего прочего. Но Billie Joe спросил, смогу ли я встать и исполнить «All The Young Dudes». И я ответил: «Да, наверное, смогу». Надеюсь, у меня получилось. Честно говоря, не уверен, что многое об этом помню, но всё это сохранилось на YouTube во всём своём ужасном, ужасном великолепии».







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