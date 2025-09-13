сегодня



BRUCE DICKINSON: «Врач сказал мне: "Никакого heavy metal!"»



BRUCE DICKINSON в интервью The Charismatic Voice поговорил о диагнозе 2014 года, лечении и прочем:



«Технический диагноз для меня был T3 N1 M0. Это означает, что опухоль [в горле] была оценена как опухоль третьей стадии. И это просто более или менее то, насколько большой она была. А «N» — это наличие или отсутствие лимфатических узлов. N1 означает, что он есть; у меня был рак и в лимфатическом узле. А «М» — это метастазы? Другими словами, распространился ли он куда-нибудь еще в вашем теле. И, к счастью, ответ на этот вопрос был нулевым.



Люди говорят: «Тебе повезло, что ты обнаружил ее на ранней стадии». А я отвечаю: «Ну, я не так уж и рано ее поймал». Она была три с половиной сантиметра. Это был мячик для гольфа, который жил в основании моего языка, а потом была клубничка, два с половиной сантиметра в лимфатическом узле с другой стороны».



Он рассказал, что записал альбом MAIDEN «The Book Of Souls» как раз перед тем, как у него обнаружили рак:



«[Пение с опухолью] не ощущалось иначе. Это было самое странное. Может быть, мне показалось, что есть небольшое ограничение в верхней части — небольшое ограничение, но не более того. Но я знал, что в моем теле что-то не так. Мое тело давало мне другие сигналы. Люди говорили: «О, ты похудел?». Я отвечал: «Нет, я не сбрасывал вес». Но по ночам я начал странно сильно потеть. И вот что меня выдало, и, по правде говоря, это то, что выдает парней, потому что, конечно, у девушек это тоже бывает. На самом деле, если подумать... Когда я разговариваю с людьми, они спрашивают: "Это было пьянство и курение [которые вызвали рак]? Я отвечаю: "Нет. Подумайте об этом так: У меня был рак шейки матки во рту". Они говорят: "Что? Что вы имеете в виду? Что ты хотел этим сказать?« Я отвечаю: "О, именно это". "О Боже мой. Что вы делали, что? Чем ты занимался?" Я в ответ: «Я занимался ровно тем же, чем занимаются все остальные на планете». Так что если у вас такой рак, вы не сделали ничего плохого. Вам нечего стыдиться. Это не приговор Божий. Я спросил своего онколога: «Почему у меня этот рак?» То есть я знаю, что его вызвало — ВПЧ16 [высокорисковый тип вируса папилломы человека (ВПЧ)], в моем случае. И он сказал: «Справедливый вопрос. У вас не должно быть этого рака. Послушайте, вы в хорошей форме, вы здоровы. Вы все делаете правильно. Это просто несправедливо, да?" Я ответил: «Нет, но почему я?» Он сказал: «Знаете что? Это просто невезение». А я такой: «О». И знаете что? Когда он это сказал, стало намного легче со всем справляться, потому что ты не искал виноватых, не хватался за соломинку. Типа, если бы был кто-то виноват, то, может быть... Нет, нет, нет, нет, нет. Это просто называется невезением. Всякое случается. И в тот момент я решил: «Ладно, я могу с этим смириться». Так что нет смысла жалеть себя. Давайте сделаем шаг вперед, избавимся от этого и подумаем, что будет дальше, если мы от этого избавимся". И мои шансы, по правде говоря, были довольно высоки. Я подумал: "Боже мой, третья стадия. Следующая — четвертая. А это уже занавес". А он ответил: «Нет. Даже не зацикливайтесь на этом. Потому что каждый рак индивидуален, и каждый рак индивидуален для каждого человека, но также каждый рак отличается по прогнозу. Я предпочел бы иметь третью стадию вашего рака, чем первую стадию рака легких». И я ответил: "Хорошо, понял. Верно. Значит, некоторые виды рака хуже, чем другие».



О том, как его лечили от рака, Bruce сказал:



«Операции не было... Но я прошел — и это довольно стандартное лечение, должен сказать — 33 сеанса облучения, по пять сеансов в неделю в течение шести с чем-то недель. И в общей сложности они назначали по два грэйя в день, что является довольно большой дозой. Насколько помню, 13 грэй — это смертельная доза облучения всего тела. Так что за шесть с небольшим недель я получил 66 грэй, и все это на голову и шею. Это очень много. Это реально очень много. И в то же время я девять недель проходил химиотерапию цисплатином, который должен был сделать облучение более эффективным в борьбе с раком. В этом и заключалась идея. Это был трехнедельный цикл; я приходил каждые три недели, сидел там пару часов и уходил. И все это делалось амбулаторно. Так что я просто приходил, садился в капсулу, проходил облучение и шел гулять в парк. И все начинало идти не так уж и странно в течение двух-трех недель, а потом у вас появляется усталость и меняется внутреннее состояние — в общем, вся слизистая оболочка внутри рта отвалилась. Язык потерял всякое чувство вкуса. Язык отрезан, поэтому все нервы были обнажены. Они хотели вставить трубку для кормления. Когда мне поставили диагноз, парень сказал: «Заходите, я просто вставлю маленькую трубку для кормления». Я ответил: «Нет. Вы так не сделаете. Я буду есть сам». Он отвечает: «Большинству людей очень трудно есть самостоятельно примерно через четыре или пять недель». Я ему: "Я буду все делать сам. Если я не смогу, вы можете прийти и вставить мне в нос трубку, но я буду есть сам". Потому что я не хотел, чтобы люди прорезали во мне дыру, и я не хотел оказаться в больнице. Потому что если ты в больнице, ты уже наполовину мертв — таково мое видение ситуации. Поэтому я сказал себе: "Я сделаю это. Несмотря ни на что, я сделаю это сам". И ему очень понравился такой боевой подход. Он сказал: «Послушайте, 50 % вашего выздоровления — это психология"».



Bruce также рассказал о том, как впервые услышал диагноз — рак:



«Первый человек, к которому я пришел, был обычным врачом. И я сказал: "Слушайте, мне кажется, у меня что-то есть. У меня шишка на шее". Большинство парней узнают, что у них рак головы и шеи, потому что у них на шее появляется шишка, которая никак не проходит. Это может быть не первоначальный признак рака, а лимфатический узел, который стал твердым и приподнятым. Она не проходит и не превращается в грипп. И это может быть неправильно диагностировано: «О, у вас абсцесс», «у вас киста» или «у вас что-то есть». Я знаю нескольких людей, с которыми это случилось, и они выжили, но им потребовалось три врача, а одному из них по ошибке сделали операцию. И никто не заметил, что на самом деле у них был рак горла. Это страшно, но это так. Так что не бойтесь пойти и сказать: «Я думаю, что у меня может быть вот такое». Вы можете узнать об этом за секунду. Я имею в виду, что мне делали УЗИ по поводу шишки на шее, и доктор сказал: "Хм, да, да, у вас определенно есть шишка. Вопрос в том, почему". И я сказал: «Да». Он сказал: "Как у вас с иголками? Я ответил. «О, ну... ». Он сказал: «Я просто воткну маленькую иголку, вытащу немного и посмотрю на результат». И вот, пожалуйста. Бинго. Через три-четыре дня мне позвонили: "Вам нужно срочно приехать. Мы нашли X, Y, Z.« И я подумал: "Походу рак". И они сразу поняли, что это рак. И вот я уже перед специалистом по ушам, носу и горлу. Она посмотрела, осмотрела меня и сказала: «Да, кажется, я вижу, где у вас опухоль — она на основании языка». И вот, пожалуйста. И вот — бум. И вот вы уже перед онкологом, и он говорит: «Я избавлю вас от этого». Я отвечаю: «Вау. Мне нравится, как это звучит». Он: «Я избавлю вас от этого, и вы больше не вернетесь». А потом он спросил: "Вы курите? Я ответил: «Нет». А он сказал: "Вы когда-нибудь курили? Я ответил: «Нет. Ну, когда мне было лет 18-19, я курил, потому что был в группе». Он говорит: «Нет, полноценное [курение]». Я: «Нет, никогда». Они отвечают: «Хорошо, это здорово». Я спрашиваю: "Ну и какая в этом разница? Врач отвечает: «Ну, какова бы ни была вероятность того, что я избавлюсь от болезни сейчас, это значит, что на 20% лучше, если вы не будете курить, и на 20% меньше вероятность того, что она вернется». Это очень много. Я сказал: «Вау! Это грандиозно. Итак, дайте угадаю, люди бросают курить, когда узнают, что у них рак?" Он отвечает: «Нет». И добавил, что они будут сидеть у лучевой машины и курить, прежде чем пойдут на лечение. Я ответил: «Это просто ужасно». Но это и есть зависимость. Это показывает, насколько сильна зависимость. Но как бы то ни было, я прошел все облучение и спросил его, как скоро вернется мое тело, не говоря уже о голосе, но о теле. В январе я начал лечение, которое длилось около шести недель. Так что к концу февраля лечение было закончено. Радиация продолжает действовать еще какое-то время, и они не могут сделать сканирование, чтобы понять, все ли у вас в порядке, до мая, потому что, как он мне объяснил, все, что они сделают, если сделают это, это просто получат множество радиоактивных точек. Я не был радиоактивным, но я был... Положите немного еды в микроволновку, а затем разогрейте ее до упора. Вытащите ее и поймете, что после того, как вы ее вытащили, она стала еще горячее, потому что вы вложили в еду много энергии, и она будет продолжать нагреваться.



То же самое происходит и с вашей головой, только это не микроволновая энергия, а следующая по уровню. Поэтому излучение будет продолжать прогревать внутреннюю часть вашей головы в течение нескольких недель, а затем постепенно все это будет уменьшаться. Потом они смогут сделать снимок и определить, что опухоль исчезла. Но несмотря на это, я спросил: «Сколько времени пройдет с момента начала облучения до того, как я...» Он говорит: «Ну, к примеру, у меня был пилот истребителя Королевских ВВС, у которого был такой же рак, как у вас, сидящего в этом кресле. Прошел примерно год, прежде чем я увидел его в нормальном состоянии, и он снова сидел в самолете и делал все свои дела». Я ответил: "Год, да?" Он сказал: «Да». Я: «Ладно, я это переживу». А потом я подумал: "Я побью его. Я побью пилота истребителя RAF и сделаю это лучше. Я буду быстрее его". И так прошло около 10 месяцев, что-то около того, и это было не так легко, как я думал. Точнее, я не думал, что будет легко, но в голове у меня крутилось: "Да, да, да, да, да, да. Все будет сделано за пять минут". Я похудел не так сильно, как некоторые, но примерно на 12 фунтов. Нет — чуть больше, чуть больше, чем 12 фунтов. 12-15 фунтов и сбросила 15 фунтов веса, что очень хорошо, потому что когда я пришел в зал, я был довольно упитанным. Я закормил себя: «Я буду есть как свинья на Рождество, потому что я собираюсь похудеть». Но я знаю некоторых людей, у которых была очень плохая реакция, и они сбросили 50-60 фунтов веса. И все люди реагируют по-разному».



Он также признался, что ходил к врачу-натуропату, который использует целостный подход к здоровью, чтобы помочь ему восстановиться более полно:



«Я сказал ему: "Итак, у меня рак горла. Я собираюсь пройти все эти облучения и химиотерапию". И я ожидал, что он повернется и скажет: "О, ты не хочешь этого делать. Давай сделаем что-нибудь альтернативное, с пшеничной травой или еще чем-нибудь". К счастью, он здравомыслящий человек, и он повернулся и сказал: "Да. Это то, что вы должны сделать. Это поможет избавиться от этого". Я ему: «Значит, я больше ничего не могу сделать». Он сказал: «Нет». Я сказал: «Хорошо». Он сказал: «Однако я думаю, что мы сможем укрепить некоторые аспекты вашей иммунной системы, чтобы вы быстрее восстанавливались и меньше вредили остальным частям тела во время лечения». И он выписал мне целую кучу грибных таблеток, и то, и это, и все остальное, и я отнес все это своему онкологу и сказал: «Слушай, я подумываю о том, чтобы делать это параллельно с твоим лечением». Он посмотрел на список и сказал: "Да. Круто". А я спрашиваю: «В этом есть какой-то смысл?» Он отвечает: "Единственное" — и это не шутка, он так и сказал — "Единственное, что у вас не должно быть никакого heavy metal". И это прозвучало как самый ужасный в мире каламбур. Я просто говорю: «Вы шутите». Он сказал: «Нет, я не шучу. Итак, добавки с железом, хромом, медью, все эти элементы — это запрещено, потому что они испортят эффективность излучения против рака». Я отвечаю: «Ладно, я не буду ничего из этого принимать». А вот грибы — вполне. Так что я провел кучу исследований по этому вопросу. И да, я просто делал обычные упражнения и ходил, как ни в чем не бывало. А потом все же началось. Я попыталась петь, наверное, где-то через четыре или пять месяцев после лечения рака, и это было ужасно. Я спросил врача, лечащего уши, нос и горло: "Как скоро я смогу попробовать петь? И она ответила, что, вероятно, — это было в декабре, — она сказала: «Ну, если вы пройдете лечение и закончите его к февралю, и все будет хорошо, то, возможно, вы сможете начать петь в конце ноября». И я тогда подумал: «Мммм, хорошо». Так что мне пришлось принять во внимание возможность того, что я не смогу снова петь так, как я это делаю. И я смирился с этим. Я смирился с этим, потому что если бы существовала какая-то физическая причина, по которой я не мог бы петь так, как обычно, то с этим ничего нельзя было бы поделать. Если все изменилось необратимо, нужно учиться делать что-то по-другому. Вы должны петь по-другому. Это не значит, что вы не можете петь, но это значит, что вы должны уметь петь по-другому. И тогда возникла мысль: а что я, собственно, делаю в своей жизни? Я просто генератор человеческого шума или я действительно рассказываю истории? И тогда я подумал: "На самом деле, знаете что? Что бы ни случилось, я все равно могу рассказывать истории!»



Выразив свое удивление тем, что по всей видимости в душе Dickinson смирился с мыслью о том, что больше не сможет петь, Bruce уточнил:



«В мире у всех есть голос. У всех есть голос. И я говорю это людям, когда они говорят, что не могут петь. Я возражаю: да, все ты можешь. Возможно, вы не сможете петь так, как я, но когда вы рассказываете свою историю своим голосом, она уникальна для вас, и никто другой не сможет рассказать вашу историю, и это аутентично. Леонард Коэн не обладает никаким классическим голосом, но, Боже мой, какой же он великий рассказчик со своим голосом. Джонни Кэш — великий голос, но не Паваротти. Именно уникальность голосов людей позволяет им рассказывать истории. И я разработал свой стиль, и он рассказывает истории. Но если бы у меня больше не было моего стиля, я бы разработал другой стиль, чтобы рассказывать истории. Я не собирался этого делать. Я думал: "Это моя опора. Давайте просто посмотрим, что произойдет, и подождем".



Я самый нетерпеливый человек в мире, и я попробовал спеть примерно через шесть месяцев и был потрясен тем, как ужасно это звучало. Я звучал как раненый буйвол. Это было похоже на «Молодого Франкенштейна». Когда монстр выходит и они исполняют «Puttin' On The Ritz», а он говорит: «Ritz». И это был я. И я просто, типа, думал: «О Боже мой». Я был в ванной, пытался и...: "Просто остановись. Прошло пять месяцев. Они сказали 10 месяцев. Подожди". И постепенно мое тело начало восстанавливаться, ко мне вернулась энергия, и я начала понемногу набирать вес. Однажды я просто гулял по дому и чувствовал себя замечательно. Я начал [начинает петь несколько нот]. Мне не было больно. А потом он появился. И тогда я подумал: «А не исполнить ли мне немного из песни [MAIDEN] "Run To The Hills"». И я сделал это и подумал: "О Боже, он здесь. О боже!" Все это было где-то в конце сентября, начале октября. Я подумал: «Он тут». А потом я решил: "Точно. Ты знаешь, что все есть. Так оставь его в покое. Положи его обратно в коробку, потому что ты знаешь, что с ним все будет в порядке. И чем дольше ты его не трогаешь, тем лучше оно будет, когда ты захочешь выложиться на полную и начать давить на него!»







