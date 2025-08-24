сегодня



BRUCE DICKINSON исполнил IRON MAIDEN



Выступлением 22 августа в House Of Blues, Anaheim, California, BRUCE DICKINSON открыл первое за почти 30 лет североамериканское турне:



01. Accident Of Birth

02. Abduction

03. Laughing In The Hiding Bush

04. Shadow Of The Gods (live debut)

05. Chemical Wedding

06. Flash Of The Blade (IRON MAIDEN song) (live debut)

07. Resurrection Men

08. Rain On The Graves

09. Drum Solo

10. Frankenstein (THE EDGAR WINTER GROUP cover)

11. The Alchemist

12. Book Of Thel

13. Road To Hell



Encore:



14. Tears Of The Dragon

15. Gods Of War

16. Starchildren















