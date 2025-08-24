Arts
Новости
*

Bruce Dickinson

*



24 авг 2025 : 		 BRUCE DICKINSON исполнил IRON MAIDEN

19 авг 2025 : 		 BRUCE DICKINSON планирует живую запись

15 авг 2025 : 		 У BRUCE DICKINSON есть 18 треков

8 авг 2025 : 		 BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027

26 июл 2025 : 		 Новый релиз BRUCE DICKINSON доступен для прослушивания

16 июл 2025 : 		 Обновленная композиция BRUCE DICKINSON

3 июл 2025 : 		 Обновленная композиция BRUCE DICKINSON

11 июн 2025 : 		 BRUCE DICKINSON переделал "Balls To Picasso"

4 июн 2025 : 		 BRUCE DICKINSON о прослушивании в IRON MAIDEN

5 май 2025 : 		 BRUCE DICKINSON дал совет молодым

1 май 2025 : 		 BRUCE DICKINSON: «У меня есть 18 демо...»

30 мар 2025 : 		 BRUCE DICKINSON готов записывать новый альбом

30 мар 2025 : 		 Новый релиз BRUCE DICKINSON выйдет летом

23 мар 2025 : 		 BRUCE DICKINSON о самолете IRON MAIDEN

17 мар 2025 : 		 ADRIAN SMITH о работе с BRUCE DICKINSON

29 окт 2024 : 		 BRUCE DICKINSON: «Я ценю каждый день на Земле»

30 июл 2024 : 		 Новое видео BRUCE DICKINSON

23 июл 2024 : 		 BRUCE DICKINSON не любит змей

22 июл 2024 : 		 BRUCE DICKINSON исполнил Alexander The Great

21 июл 2024 : 		 SHARON OSBOURNE: «Есть один из IRON MAIDEN, завидующий моему мужу»

14 июн 2024 : 		 BRUCE DICKINSON выпустит новый сингл

10 июн 2024 : 		 BRUCE DICKINSON с хором

9 июн 2024 : 		 Видео с выступления BRUCE DICKINSON

4 июн 2024 : 		 BRUCE DICKINSON о браке

30 май 2024 : 		 BRUCE DICKINSON: «Мне повезло, что у меня сильный и мощный голос»

27 май 2024 : 		 Видео полного выступления BRUCE DICKINSON
сегодня

BRUCE DICKINSON исполнил IRON MAIDEN



Выступлением 22 августа в House Of Blues, Anaheim, California, BRUCE DICKINSON открыл первое за почти 30 лет североамериканское турне:

01. Accident Of Birth
02. Abduction
03. Laughing In The Hiding Bush
04. Shadow Of The Gods (live debut)
05. Chemical Wedding
06. Flash Of The Blade (IRON MAIDEN song) (live debut)
07. Resurrection Men
08. Rain On The Graves
09. Drum Solo
10. Frankenstein (THE EDGAR WINTER GROUP cover)
11. The Alchemist
12. Book Of Thel
13. Road To Hell

Encore:

14. Tears Of The Dragon
15. Gods Of War
16. Starchildren








КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

24 авг 2025
EvgenBriden
Ого, молодцом что вспомнил Flash of the Blade)
просмотров: 193

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом