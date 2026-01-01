Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 55
*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 45
*Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!» 31
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 28
*MARK MORTON: «Не странно ли, что за 25 лет так никого и не п... 26
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 55
*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 45
*Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!» 31
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 28
*MARK MORTON: «Не странно ли, что за 25 лет так никого и не п... 26
[= ||| все новости группы



*

Bruce Dickinson

*



2 июн 2026 : 		 BRUCE DICKINSON претендует на три The Speaker Awards

21 май 2026 : 		 Новое видео BRUCE DICKINSON

20 май 2026 : 		 Новые комиксы от BRUCE DICKINSON

1 май 2026 : 		 BRUCE DICKINSON: «Мы записали 16 песен за 21 день, без всякого ИИ!»

21 фев 2026 : 		 BRUCE DICKINSON выпустил два альбома в Dolby Atmos

6 фев 2026 : 		 ANDREAS KISSER на новом альбоме BRUCE DICKINSON

2 фев 2026 : 		 BRUCE DICKINSON заканчивает запись вокала

30 окт 2025 : 		 LOS ANGELES KINGS о визите BRUCE DICKINSON

15 окт 2025 : 		 Как BRUCE DICKINSON сходил на хоккей

9 окт 2025 : 		 BRUCE DICKINSON исполнил гимн США

8 окт 2025 : 		 BRUCE DICKINSON исполнил кавер-версию IRON MAIDEN

4 окт 2025 : 		 Видео с выступления BRUCE DICKINSON

24 сен 2025 : 		 BRUCE DICKINSON о мобильных телефонах: «Это как какая-то ужасная болезнь»

15 сен 2025 : 		 BRUCE DICKINSON исполнил гимн США

13 сен 2025 : 		 BRUCE DICKINSON: «Врач сказал мне: "Никакого heavy metal!"»

10 сен 2025 : 		 BRUCE DICKINSON исполнил "Revelations"

9 сен 2025 : 		 BRUCE DICKINSON спел с уличным музыкантом

6 сен 2025 : 		 Видео полного выступления BRUCE DICKINSON

2 сен 2025 : 		 BRUCE DICKINSON: «Ничего особенного для голоса не делаю»

30 авг 2025 : 		 Полное видео с выступления BRUCE DICKINSON

29 авг 2025 : 		 Почему сольно BRUCE DICKINSON исполняет более тяжелую музыку

27 авг 2025 : 		 Видео полного выступления BRUCE DICKINSON

25 авг 2025 : 		 BRUCE DICKINSON: «Я не боюсь маленьких площадок»

24 авг 2025 : 		 BRUCE DICKINSON исполнил IRON MAIDEN

19 авг 2025 : 		 BRUCE DICKINSON планирует живую запись

15 авг 2025 : 		 У BRUCE DICKINSON есть 18 треков
Показать далее
| - |

|||| сегодня

BRUCE DICKINSON претендует на три The Speaker Awards



zoom
BRUCE DICKINSON был номинирован в трех категориях премии The Speaker Awards, вручение которой состоится третьего июля в Лондоне в Leonardo Hotel в районе St Paul's. Он претендует на "Best Live Speaker", "Best Motivational Speaker" и "Best Storyteller". Премия The Speaker Awards отмечает самых выдающихся спикеров мира — тех, кто умеет захватывать внимание аудитории, вдохновлять людей и оставлять после себя сильное впечатление как на сцене, так и в интернете. Эти награды — своего рода овация профессионалам, которые посвятили себя передаче знаний, рассказу мощных историй и воздействию на аудиторию силой слова.

Объясняя, почему Bruce Dickinson был номинирован на премию, отборочный комитет The Speaker Awards заявил:

«Известный своей энергией, проницательностью и незабываемым присутствием на сцене, Bruce Dickinson продолжает покорять аудиторию по всему миру вдохновляющими историями, основанными на его опыте в музыке, бизнесе, авиации и жизни на самом высоком уровне.

Огромные поздравления Bruce с этим замечательным и абсолютно заслуженным признанием».

Dickinson считается одним из самых ярких и многогранных музыкантов в мире. Помимо десятилетий, проведённых на сцене с IRON MAIDEN, где он прославился своими высокоэнергичными выступлениями и масштабной сценической харизмой, Bruce ведёт поистине выдающуюся жизнь и за пределами музыки. Настоящий человек-оркестр, он успел проявить себя как пилот и капитан авиалайнера, авиационный предприниматель, пивовар, мотивационный спикер, сценарист, дважды издававшийся романист и автор бестселлеров списка Sunday Times, радиоведущий, телевизионный актёр, спортивный комментатор и международный фехтовальщик — и это лишь часть его достижений.

Dickinson известен своим уникальным сочетанием рок-звёздной харизмы и глубокого понимания бизнеса. Будучи легендарным фронтменом IRON MAIDEN, Bruce покорил миллионы людей своими мощными выступлениями и нестандартным мышлением. За пределами сцены он успешно выступает как мотивационный спикер, делясь обширным опытом в преодолении сложностей как творческого, так и коммерческого мира.

Его выступления органично объединяют опыт международной рок-звезды с опытом успешного предпринимателя. Работа Bruce'a на посту председателя совета директоров авиационной компании Caerdav, специализирующейся на техническом обслуживании самолётов и подготовке пилотов, а также его инвестиции в передовые технологии, включая проект Airlander HAV и съедобные дроны, подчёркивают его дальновидность и умение находить нестандартные решения.

Приглашая Dickinson'a на своё мероприятие, организаторы получают возможность услышать мотивационного спикера, чьи взгляды на командную работу, стратегическое планирование и преодоление неудач основаны на исключительном опыте, накопленном как в музыкальной индустрии, так и в бизнесе. Его выступления вдохновляют компании развивать устойчивость и креативность, предлагая практические стратегии для успешной работы в конкурентной среде.

Dickinson предлагает своеобразный рецепт превращения инновационных идей в успешные проекты. Его лекции сочетают харизму рок-звезды с глубокими бизнес-знаниями и содержат практические рекомендации по тому, как превращать замыслы в процветающие предприятия. Опираясь на опыт управления IRON MAIDEN, а также на свою деятельность в авиации и технологических инвестициях, Bruce делится уникальными взглядами на управление рисками, взаимодействие с аудиторией и формирование корпоративной культуры. Его идеи помогают предпринимателям учиться привлекать внимание людей, развивать бизнес и строить устойчивые компании.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 119

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом