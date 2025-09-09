сегодня



BRUCE DICKINSON спел с уличным музыкантом



На прошлой неделе уличный музыкант в Новом Орлеане был удивлен, когда вокалист IRON MAIDEN BRUCE DICKINSON прошел мимо и неожиданно начал подпевать классической песне JUDAS PRIEST "You've Got Another Thing Comin'". Музыкант играл на акустической гитаре и пел, когда BRUCE DICKINSON проходил мимо со своей женой Лианой Дольчи и добавил свой мгновенно узнаваемый вокал. Позже Дольчи поделилась коротким видео с импровизированным выступлением, которое состоялось во время сольного тура BRUCE DICKINSON по Северной Америке летом 2025 года.







