Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 32
*Видео с выступления SCORPIONS 29
*Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ... 27
*WACKEN OPEN AIR 2026 успели распродать 25
*Новое видео HATEBREED 22
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 32
*Видео с выступления SCORPIONS 29
*Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ... 27
*WACKEN OPEN AIR 2026 успели распродать 25
*Новое видео HATEBREED 22
[= ||| все новости группы



*

Bruce Dickinson

*



3 авг 2026 : 		 BRUCE DICKINSON завершил запись вокала

31 июл 2026 : 		 BRUCE DICKINSON о выступлении с BILLIE JOE ARMSTRONG

28 июл 2026 : 		 BRUCE DICKINSON записался с сыном

26 июл 2026 : 		 BILLIE JOE ARMSTRONG и THE COVERUPS присоединились на сцене к BRUCE DICKINSON

3 июл 2026 : 		 BRUCE DICKINSON: «Половину жизни своих детей я пропустил из-за туров»

18 июн 2026 : 		 BRUCE DICKINSON: «В мире полно узнаваемых вокалистов»

2 июн 2026 : 		 BRUCE DICKINSON претендует на три The Speaker Awards

21 май 2026 : 		 Новое видео BRUCE DICKINSON

20 май 2026 : 		 Новые комиксы от BRUCE DICKINSON

1 май 2026 : 		 BRUCE DICKINSON: «Мы записали 16 песен за 21 день, без всякого ИИ!»

21 фев 2026 : 		 BRUCE DICKINSON выпустил два альбома в Dolby Atmos

6 фев 2026 : 		 ANDREAS KISSER на новом альбоме BRUCE DICKINSON

2 фев 2026 : 		 BRUCE DICKINSON заканчивает запись вокала

30 окт 2025 : 		 LOS ANGELES KINGS о визите BRUCE DICKINSON

15 окт 2025 : 		 Как BRUCE DICKINSON сходил на хоккей

9 окт 2025 : 		 BRUCE DICKINSON исполнил гимн США

8 окт 2025 : 		 BRUCE DICKINSON исполнил кавер-версию IRON MAIDEN

4 окт 2025 : 		 Видео с выступления BRUCE DICKINSON

24 сен 2025 : 		 BRUCE DICKINSON о мобильных телефонах: «Это как какая-то ужасная болезнь»

15 сен 2025 : 		 BRUCE DICKINSON исполнил гимн США

13 сен 2025 : 		 BRUCE DICKINSON: «Врач сказал мне: "Никакого heavy metal!"»

10 сен 2025 : 		 BRUCE DICKINSON исполнил "Revelations"

9 сен 2025 : 		 BRUCE DICKINSON спел с уличным музыкантом

6 сен 2025 : 		 Видео полного выступления BRUCE DICKINSON

2 сен 2025 : 		 BRUCE DICKINSON: «Ничего особенного для голоса не делаю»

30 авг 2025 : 		 Полное видео с выступления BRUCE DICKINSON
Показать далее
| - |

|||| сегодня

BRUCE DICKINSON завершил запись вокала



zoom
BRUCE DICKINSON завершил запись вокальных партий для нового альбома, выход которого планируется на начало следующего года. По словам музыканта, сведение материал пройдет во Флориде.




Like!+1Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 228

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом