*Лидер MEGADETH: «Люди не должны слушать звезд с их призывами... 33
*Вокалист SEPULTURA: «Когда Eloy сказал, что уходит, это был ... 31
*Бывший басист METALLICA: «Не считаю, что "Justice" надо пере... 29
*NICKO MCBRAIN о Blaze и возвращении Bruce'a в IRON MAIDEN 27
*Лидер APOCALYPTICA: «Да нормальный St.Anger альбом, ну!» 23
21 май 2026 : 		 Новое видео BRUCE DICKINSON

20 май 2026 : 		 Новые комиксы от BRUCE DICKINSON

1 май 2026 : 		 BRUCE DICKINSON: «Мы записали 16 песен за 21 день, без всякого ИИ!»

21 фев 2026 : 		 BRUCE DICKINSON выпустил два альбома в Dolby Atmos

6 фев 2026 : 		 ANDREAS KISSER на новом альбоме BRUCE DICKINSON

2 фев 2026 : 		 BRUCE DICKINSON заканчивает запись вокала

30 окт 2025 : 		 LOS ANGELES KINGS о визите BRUCE DICKINSON

15 окт 2025 : 		 Как BRUCE DICKINSON сходил на хоккей

9 окт 2025 : 		 BRUCE DICKINSON исполнил гимн США

8 окт 2025 : 		 BRUCE DICKINSON исполнил кавер-версию IRON MAIDEN

4 окт 2025 : 		 Видео с выступления BRUCE DICKINSON

24 сен 2025 : 		 BRUCE DICKINSON о мобильных телефонах: «Это как какая-то ужасная болезнь»

15 сен 2025 : 		 BRUCE DICKINSON исполнил гимн США

13 сен 2025 : 		 BRUCE DICKINSON: «Врач сказал мне: "Никакого heavy metal!"»

10 сен 2025 : 		 BRUCE DICKINSON исполнил "Revelations"

9 сен 2025 : 		 BRUCE DICKINSON спел с уличным музыкантом

6 сен 2025 : 		 Видео полного выступления BRUCE DICKINSON

2 сен 2025 : 		 BRUCE DICKINSON: «Ничего особенного для голоса не делаю»

30 авг 2025 : 		 Полное видео с выступления BRUCE DICKINSON

29 авг 2025 : 		 Почему сольно BRUCE DICKINSON исполняет более тяжелую музыку

27 авг 2025 : 		 Видео полного выступления BRUCE DICKINSON

25 авг 2025 : 		 BRUCE DICKINSON: «Я не боюсь маленьких площадок»

24 авг 2025 : 		 BRUCE DICKINSON исполнил IRON MAIDEN

19 авг 2025 : 		 BRUCE DICKINSON планирует живую запись

15 авг 2025 : 		 У BRUCE DICKINSON есть 18 треков

8 авг 2025 : 		 BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027
Новое видео BRUCE DICKINSON



zoom
BRUCE DICKINSON представил новое видео на переработанную версию композиции "Tears Of The Dragon", которая вошла в обновленную версию альбому "Balls To Picasso", выпущенную как "More Balls To Picasso" в прошлом году. Клип получил множество премий на различных фестивалях в номинации "Best Music Video":

Los Angeles Film Festival IAF - Best Music Video
Los Angeles Film Awards - Best Music Video
New York International Film Awards - Best Music Video
Eastern Europe Film Festival - Best Music Video
Sweden Luleå International Film Festival - Best Music Video
World Premiere Films Awards - Best Music Video / Best Editing
Asian Independent Film Festival - Best Music Video
Berlin Music Video Awards - Bronze

Номинации 2026:

Cannes Film Awards
Cannes World Film Festival
International Sound & Film Festival
Rome Prisma Film Awards
Tokyo Lift-Off Film Festival
Filmmaker Sessions
New York Short Cinema Awards

Bruce: «Когда мы переосмысливали весь альбом "Balls To Picasso", нам всегда хотелось сделать оркестровую версию "Tears Of The Dragon". Антонио Теоли записал ее, а затем мы связались с режиссером Лео Либерти, который ранее снимал для меня множество концертных материалов в Бразилии, и это было потрясающе. Мы нашли просто удивительное место — огромную олдскульную пивоварню, которая была похожа на здание в стиле ренессанс, и мы так скомпоновали оркестр, что он выглядел слегка зомбированным. В клипе присутствуют все участники HOUSE BAND OF HELL, и я дал им поиграть на всех инструментах. Все это было великолепным безумием. Лео также предложил пригласить танцовщицу балета для интерпретации песни, и она оказалась невероятно потрясающей, поэтичной, что придало клипу просто невероятный эмоциональный оттенок!»




