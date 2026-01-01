Новое видео BRUCE DICKINSON

BRUCE DICKINSON представил новое видео на переработанную версию композиции "Tears Of The Dragon", которая вошла в обновленную версию альбому "Balls To Picasso", выпущенную как "More Balls To Picasso" в прошлом году. Клип получил множество премий на различных фестивалях в номинации "Best Music Video":



Los Angeles Film Festival IAF - Best Music Video

Los Angeles Film Awards - Best Music Video

New York International Film Awards - Best Music Video

Eastern Europe Film Festival - Best Music Video

Sweden Luleå International Film Festival - Best Music Video

World Premiere Films Awards - Best Music Video / Best Editing

Asian Independent Film Festival - Best Music Video

Berlin Music Video Awards - Bronze



Номинации 2026:



Cannes Film Awards

Cannes World Film Festival

International Sound & Film Festival

Rome Prisma Film Awards

Tokyo Lift-Off Film Festival

Filmmaker Sessions

New York Short Cinema Awards



Bruce: «Когда мы переосмысливали весь альбом "Balls To Picasso", нам всегда хотелось сделать оркестровую версию "Tears Of The Dragon". Антонио Теоли записал ее, а затем мы связались с режиссером Лео Либерти, который ранее снимал для меня множество концертных материалов в Бразилии, и это было потрясающе. Мы нашли просто удивительное место — огромную олдскульную пивоварню, которая была похожа на здание в стиле ренессанс, и мы так скомпоновали оркестр, что он выглядел слегка зомбированным. В клипе присутствуют все участники HOUSE BAND OF HELL, и я дал им поиграть на всех инструментах. Все это было великолепным безумием. Лео также предложил пригласить танцовщицу балета для интерпретации песни, и она оказалась невероятно потрясающей, поэтичной, что придало клипу просто невероятный эмоциональный оттенок!»







