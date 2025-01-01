Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 58
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 48
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 41
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*Умер Эйс Фрейли 21
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 58
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 48
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 41
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*Умер Эйс Фрейли 21
[= ||| все новости группы



*

Scorpions

*



20 окт 2025 : 		 Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change"

18 окт 2025 : 		 SCORPIONS в акустике'92

11 окт 2025 : 		 Гитарист SCORPIONS: «Перед уходом мы попросили у Uli об одной услуге»

27 сен 2025 : 		 SCORPIONS в программе Stars 96

25 сен 2025 : 		 Зачем гитарист SCORPIONS создал группу

17 сен 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS'76

16 сен 2025 : 		 Видео полного выступления SCORPIONS

14 сен 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS'76

17 авг 2025 : 		 Басист ALICE COOPER выступил со SCORPIONS

15 авг 2025 : 		 SCORPIONS ждут подходящего времени

4 авг 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS

30 июл 2025 : 		 SCORPIONS о "Coming Home Live"

28 июл 2025 : 		 Фрагмент нового релиза SCORPIONS

8 июл 2025 : 		 Видео с юбилейного концерта SCORPIONS

7 июл 2025 : 		 Первый трейлер фильма о SCORPIONS

4 июл 2025 : 		 SCORPIONS запишут концерт

29 июн 2025 : 		 Объявлены актёры фильма о SCORPIONS

26 июн 2025 : 		 SCORPIONS отметят юбилей новым сборником

8 июн 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS

7 июн 2025 : 		 MIKKEY DEE: «Я хотел вернуть рок в SCORPIONS!»

24 май 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS

5 май 2025 : 		 SCORPIONS продолжают отменять концерты

30 апр 2025 : 		 SCORPIONS не думают о новом материале

12 апр 2025 : 		 Вокалист SCORPIONS о новом фильме

2 апр 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS

20 мар 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change"



zoom
KLAUS MEINE в новой серии "трек за треком" рассказал о важности "Wind Of Change":

«В конце 1980-х мы впервые сыграли её в Ленинграде в СССР, и это было потрясающе после всего того успеха, которым мы наслаждались на протяжении 1980-х, особенно в Соединённых Штатах. Но нашей мечтой было поехать на восток. Мы никогда не играли в бывшей ГДР, у нас никогда не было возможности сыграть там, у нас никогда не было возможности попасть за стену. Так что это было весной — я думаю, в апреле 1988 года, когда мы отыграли 10 концертов в Ленинграде. И это было потрясающе, потому что мы сказали: "Наши родители пришли с танками. А вот новое поколение. Мы пришли с гитарами. Мы принесли любовь, мы принесли музыку. Мы не стреляем друг в друга. Мы хотим петь вместе". И это был очень вдохновляющий момент. И всего через год мы наконец-то сыграли в Москве на Московском музыкальном фестивале мира, и всё было очевидно. В Кремле появился Михаил Горбачев. В воздухе витали большие перемены, и когда мы играли на Московском музыкальном фестивале мира, мы вышли на сцену и сыграли "Blackout" и остальные песни. Российская публика, фанаты пели вместе с нами. Охрана, в основном солдаты Красной армии, бросали в воздух свои фуражки. Они совершенно обезумели и наслаждались музыкой, как фанаты. Они должны были обеспечивать безопасность, но они развернулись, они хотели посмотреть шоу, они не хотели ничего пропустить. И это было вдохновляюще. Как будто весь мир менялся на наших глазах. И когда я вернулся домой, я размышлял об этом моменте и о переменах, которые я увидел между 1988 годом в Ленинграде и годом спустя, когда мы играли в Москве. И это действительно были новый момент, новое время, новое будущее, в воздухе витало более мирное будущее. И об этом была эта песня. Она стала чем-то вроде гимна мира. И после всех этих лет, после 30 лет и даже больше, эта песня набрала миллиард просмотров на YouTube. И кажется, что особенно в эти очень сложные времена, в которые мы сейчас живём, песня очень актуальна, особенно для молодой аудитории, для молодых ребят, которые поют эту песню на каждом концерте с эмоциональным подъёмом. И люди плачут. И это действительно показывает, что, несмотря на все сложные времена, эта песня по-прежнему призывает к миру, и мы надеемся, что окно в мир во всём мире скоро снова откроется, и ветер, надеюсь, снова изменится».

/div>




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 87

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом