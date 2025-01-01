сегодня



Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change"



KLAUS MEINE в новой серии "трек за треком" рассказал о важности "Wind Of Change":



«В конце 1980-х мы впервые сыграли её в Ленинграде в СССР, и это было потрясающе после всего того успеха, которым мы наслаждались на протяжении 1980-х, особенно в Соединённых Штатах. Но нашей мечтой было поехать на восток. Мы никогда не играли в бывшей ГДР, у нас никогда не было возможности сыграть там, у нас никогда не было возможности попасть за стену. Так что это было весной — я думаю, в апреле 1988 года, когда мы отыграли 10 концертов в Ленинграде. И это было потрясающе, потому что мы сказали: "Наши родители пришли с танками. А вот новое поколение. Мы пришли с гитарами. Мы принесли любовь, мы принесли музыку. Мы не стреляем друг в друга. Мы хотим петь вместе". И это был очень вдохновляющий момент. И всего через год мы наконец-то сыграли в Москве на Московском музыкальном фестивале мира, и всё было очевидно. В Кремле появился Михаил Горбачев. В воздухе витали большие перемены, и когда мы играли на Московском музыкальном фестивале мира, мы вышли на сцену и сыграли "Blackout" и остальные песни. Российская публика, фанаты пели вместе с нами. Охрана, в основном солдаты Красной армии, бросали в воздух свои фуражки. Они совершенно обезумели и наслаждались музыкой, как фанаты. Они должны были обеспечивать безопасность, но они развернулись, они хотели посмотреть шоу, они не хотели ничего пропустить. И это было вдохновляюще. Как будто весь мир менялся на наших глазах. И когда я вернулся домой, я размышлял об этом моменте и о переменах, которые я увидел между 1988 годом в Ленинграде и годом спустя, когда мы играли в Москве. И это действительно были новый момент, новое время, новое будущее, в воздухе витало более мирное будущее. И об этом была эта песня. Она стала чем-то вроде гимна мира. И после всех этих лет, после 30 лет и даже больше, эта песня набрала миллиард просмотров на YouTube. И кажется, что особенно в эти очень сложные времена, в которые мы сейчас живём, песня очень актуальна, особенно для молодой аудитории, для молодых ребят, которые поют эту песню на каждом концерте с эмоциональным подъёмом. И люди плачут. И это действительно показывает, что, несмотря на все сложные времена, эта песня по-прежнему призывает к миру, и мы надеемся, что окно в мир во всём мире скоро снова откроется, и ветер, надеюсь, снова изменится».

/div>





+0 -0



просмотров: 87

