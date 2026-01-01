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LINDA LAMPENIUS присоединилась на сцене к SCORPIONS



LINDA LAMPENIUS присоединилась на сцене к SCORPIONS в рамках выступления на Veikkaus Arena, Helsinki, Finland и исполнила с группой композиции "Send Me An Angel" и "Wind Of Change".







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