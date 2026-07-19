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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Новое видео AMON AMARTH 43
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 40
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 38
*Новое видео ANTHRAX 34
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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Новое видео AMON AMARTH 43
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 40
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 38
*Новое видео ANTHRAX 34
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*

Scorpions

*



19 июл 2026 : 		 Концертное видео SCORPIONS

4 июл 2026 : 		 Концертное видео SCORPIONS

20 июн 2026 : 		 Концертное видео SCORPIONS

24 май 2026 : 		 Концертное видео SCORPIONS

26 апр 2026 : 		 Концертное видео SCORPIONS

21 апр 2026 : 		 SCORPIONS отменили концерты в Индии

12 апр 2026 : 		 Концертное видео SCORPIONS

9 мар 2026 : 		 Polish Metal Alliance исполняют SCORPIONS

1 мар 2026 : 		 Обновленное видео SCORPIONS

24 фев 2026 : 		 KLAUS MEINE: «SCORPIONS всегда были потрясающей концертной группой, и мы по-прежнему таковыми остаёмся»

5 фев 2026 : 		 Переиздание дебюта SCORPIONS выйдет зимой

30 янв 2026 : 		 Концертное видео SCORPIONS '72

27 янв 2026 : 		 Лидер OPETH почтил память бывшего басиста SCORPIONS

23 янв 2026 : 		 Умер бывший басист SCORPIONS

19 янв 2026 : 		 Концертное видео SCORPIONS'92

5 дек 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS

22 ноя 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS'02

17 ноя 2025 : 		 Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа»

20 окт 2025 : 		 Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change"

18 окт 2025 : 		 SCORPIONS в акустике'92

11 окт 2025 : 		 Гитарист SCORPIONS: «Перед уходом мы попросили у Uli об одной услуге»

27 сен 2025 : 		 SCORPIONS в программе Stars 96

25 сен 2025 : 		 Зачем гитарист SCORPIONS создал группу

17 сен 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS'76

16 сен 2025 : 		 Видео полного выступления SCORPIONS

14 сен 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS'76
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Концертное видео SCORPIONS



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Tease Me Please Me (Madison Square Garden 2022), концертное видео SCORPIONS, доступно для просмотра




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КомментарииСкрыть/показать 8 )

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19 июл 2026
father
Судя по актуальным видосам с концертов Scorpions, Микки Ди вновь участвует в финишной прямой своего фронтмена
19 июл 2026
M
Mike Barlow
Майне в 23 году прям сломался. То есть вот тут он живчик, это видео 22 года, в 24 видно было что сильно сдал, а сейчас совсем уж кровь из глаз.
19 июл 2026
father
Mike Barlow, смотрел вчера видос с концерта 15.07 этого года, там он местами уже реально просто в никуда звуки извлекает, как Лемми на излёте. Хз, нахуя такого уважаемого дедушку мучить? Чтобы он на сцене прямо и помер?
19 июл 2026
Corpsegrinder04
father, ему самому по кайфу.
Он думает раз быдло на концертах улыбается и машет, значит всё ещё заебок.
И пофиг что взгляд в никуда и голос уже как у деда-рассказчика из Красной Плесени.

Мотай сразу на 1:00 и погляди на его лицо 20 секунд. Там всё написано.

https://www.youtube.com/watch?v=FPPD-SJVP2A
19 июл 2026
father
Corpsegrinder04, не могу понять, что там написано, ибо чувак полностью на отработанных десятилетиями движениях. Справедливости ради - с голосом всё в порядке, просто старичок ввиду возраста хуёво вдупляет, что происходит, а именно вокал ваще заебись, когда Клаус осознаёт, что происходит.
19 июл 2026
Corpsegrinder04
father, там боль сплошная на лице написана. Да и голос у него никакой уже. Там жалкие потуги уставшего старика.

Уходить надо уметь и во время. Есть конечно деды, которые ещё в порядке в 80 лет, но это редкое исключение из правил.
https://www.youtube.com/watch?v=vY4gOd7qCzI
19 июл 2026
Вашингтон Ирвинг
Corpsegrinder04, так и гитаристы играют, мягко говоря, плохо
19 июл 2026
Corpsegrinder04
Вашингтон Ирвинг, да они и 118 лет назад примерно так же играли живьём.
просмотров: 566

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