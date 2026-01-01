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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 83
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 39
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*Вокалистка EVANESCENCE: «Больше всего я боялась остаться арт... 34
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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 83
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 39
*Новое видео AMON AMARTH 36
*Вокалистка EVANESCENCE: «Больше всего я боялась остаться арт... 34
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Mötley Crüe

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14 июл 2026 : 		 MÖTLEY CRÜE выступили на фестивале FIFA

7 июл 2026 : 		 MÖTLEY CRÜE исполнили "Take Me To The Top"

6 июн 2026 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, через что прошел Vince»

3 июн 2026 : 		 Как Tommy Lee уходил из MÖTLEY CRÜE

19 май 2026 : 		 Гитарист MÖTLEY CRÜE отрицает, что группа играет под фанеру

14 май 2026 : 		 Новый бокс-сет MÖTLEY CRÜE выйдет летом

13 май 2026 : 		 CARRIE UNDERWOOD спела с MÖTLEY CRÜE

7 апр 2026 : 		 JOHN 5: «Я не знаю, будут ли MÖTLEY CRÜE записывать альбом»

11 мар 2026 : 		 NIKKI SIXX защищает вокалиста MÖTLEY CRÜE

4 мар 2026 : 		 Гитарист MÖTLEY CRÜE: «Я доволен будущем сет-листом»

25 фев 2026 : 		 Гитарист MÖTLEY CRÜE: «Я хочу сделать всех счастливыми!»

5 фев 2026 : 		 MÖTLEY CRÜE готовят ЕР

31 янв 2026 : 		 Адвокат бывшего гитариста MÖTLEY CRÜE не согласен с решением суда

31 янв 2026 : 		 MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a

19 янв 2026 : 		 NIKKI SIXX: «Я горд быть членом MÖTLEY CRÜE!»

3 янв 2026 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Мы обсуждали лишь с несколькими группами участие в туре»

30 дек 2025 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE: «Сейчас мы стали ближе, чем когда-либо»

17 дек 2025 : 		 JOHN 5: «MÖTLEY CRÜE заслужили место в ЗСРнР»

9 дек 2025 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE о JOHN 5

27 ноя 2025 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE о прощальном туре 2015: «Мы и правда думали, что это все»

1 ноя 2025 : 		 Нереализованная версия песни MÖTLEY CRÜE

28 окт 2025 : 		 JOHN 5: «Mick Mars мне очень помог»

16 окт 2025 : 		 JOHN 5 хвалит вокалиста MÖTLEY CRÜE

8 окт 2025 : 		 MÖTLEY CRÜE о концертах в Лас-Вегасе

27 сен 2025 : 		 Новый бокс-сет MÖTLEY CRÜE

22 сен 2025 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Мы не могли быть на прощальном шоу Оззи при всем желании»
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MÖTLEY CRÜE выступили на фестивале FIFA



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MÖTLEY CRÜE 12 июля приняли участие в FIFA Fan Festival, PNE Amphitheatre, Vancouver, British Columbia, Canada:

01. Red Hot
02. Louder Than Hell
03. Wild Side
04. Shout At The Devil
05. Too Fast For Love
06. Looks That Kill
07. Too Young To Fall In Love
08. Take Me To The Top
09. Primal Scream
10. Home Sweet Home
11. Guitar Solo
12. Smokin' In The Boys Room (BROWNSVILLE STATION cover)
13. Live Wire
14. Girls, Girls, Girls
15. Dr. Feelgood
16. Kickstart My Heart




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