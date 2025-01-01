8 окт 2025



MÖTLEY CRÜE о концертах в Лас-Вегасе



MÖTLEY CRÜE опубликовали видео, рассказывающее о серии концертов в Лас-Вегасе:



«Это было что-то с чем-то! Огромное спасибо всем, кто сделал Mötley Crüe Las Vegas Residency настоящей вехой — нашей убойной команде, всем сотрудникам Dolby Live и Park MGM, а также друзьям из Prince Street Pizza! И самое главное — всем Crüehead со всего света, приходивших на концерты вечер за вечером — мы вас очень любим!



До следующих встреч...»







