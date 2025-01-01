Arts
Новости
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 44
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*Новое видео MEGADETH 31
*STEVEN WILSON: «Лучшее, что может случиться с этой планетой,... 24
*Kings of Thrash приедут в Россию весной 23
Mötley Crüe

8 окт 2025 : 		 MÖTLEY CRÜE о концертах в Лас-Вегасе

27 сен 2025 : 		 Новый бокс-сет MÖTLEY CRÜE

22 сен 2025 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Мы не могли быть на прощальном шоу Оззи при всем желании»

20 сен 2025 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Mick Mars предал группу, спасшую его жизнь»

14 сен 2025 : 		 MÖTLEY CRÜE отыграли в Лас-Вегасе

15 июл 2025 : 		 Как DOLLY PARTON оказалась в MÖTLEY CRÜE

10 июл 2025 : 		 MÖTLEY CRÜE и DOLLY PARTON стали первыми

22 июн 2025 : 		 DOLLY PARTON в новом клипе MÖTLEY CRÜE

20 июн 2025 : 		 DOLLY PARTON спела с MÖTLEY CRÜE

5 май 2025 : 		 JOHN 5 исполняет MÖTLEY CRÜE

6 мар 2025 : 		 MÖTLEY CRÜE переносят выступления в Лас-Вегасе

30 дек 2024 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE живет ради перемен

9 ноя 2024 : 		 Новое видео MÖTLEY CRÜE

22 окт 2024 : 		 Лидер MÖTLEY CRÜE: «Мы были вынуждены расстаться с Mick'ом»

20 окт 2024 : 		 MÖTLEY CRÜE в чартах

19 окт 2024 : 		 MÖTLEY CRÜE о клубных концертах

17 окт 2024 : 		 Лидер MÖTLEY CRÜE о замене гитариста

16 окт 2024 : 		 Видео с выступления MÖTLEY CRÜE

15 окт 2024 : 		 Гитарист MÖTLEY CRÜE обещает сюрпризы в Лас-Вегасе

15 окт 2024 : 		 MÖTLEY CRÜE в клубе-3

14 окт 2024 : 		 MÖTLEY CRÜE в клубе-2

9 окт 2024 : 		 MÖTLEY CRÜE в клубе

7 окт 2024 : 		 Nikki Sixx намекает на редкости в сете MÖTLEY CRÜE

4 окт 2024 : 		 Новая песня MÖTLEY CRÜE

24 сен 2024 : 		 CHASE MCDANIEL исполнил MÖTLEY CRÜE

17 сен 2024 : 		 John 5 об участии в MÖTLEY CRÜE: «Кажется, что жизнь снова стала совершенно новой»
MÖTLEY CRÜE о концертах в Лас-Вегасе



MÖTLEY CRÜE опубликовали видео, рассказывающее о серии концертов в Лас-Вегасе:

«Это было что-то с чем-то! Огромное спасибо всем, кто сделал Mötley Crüe Las Vegas Residency настоящей вехой — нашей убойной команде, всем сотрудникам Dolby Live и Park MGM, а также друзьям из Prince Street Pizza! И самое главное — всем Crüehead со всего света, приходивших на концерты вечер за вечером — мы вас очень любим!

До следующих встреч...»




