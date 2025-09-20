сегодня



Басист MÖTLEY CRÜE: «Mick Mars предал группу, спасшую его жизнь»



Nikki Sixx недавно поговорил с Los Angeles Times и, в частности, коснулся темы судебных препирательств с бывшим гитаристом Mick'ом Mars'ом:



«Он пришел к нам и сказал, что по состоянию здоровья он не может исполнять свой контракт, и мы расторгли его. Потом он подал на нас в суд, потому что просто сказал, что не может гастролировать. Мы сказали: «Ну, если ты не можешь гастролировать, ты не можешь гастролировать». Возможно, когда-нибудь я тоже к этому приду».



Sixx также ответил на утверждение Mars'a в его иске о том, что гитарист был единственным участником группы, сыгравшим на 100 процентов во время «2022 The Stadium Tour», заявив, что Nikki «не сыграл ни одной ноты на басу во время всего тура по США».



«Все, что мы добавили в шоу, мы действительно сыграли. Если есть фоновый вокал, то это мой фоновый вокал, и у нас есть фоновые певцы, чтобы сделать звучание более похожим на запись. Это не значит, что мы не поем».



Адвокат MÖTLEY CRÜE, Саша Фрид, написал в заявлении для Los Angeles Times:



«Дело в том, что MÖTLEY всегда играют вживую. Даже свидетель-эксперт Mars'a, которого тот нанял для судебного разбирательства и который просмотрел часы видеозаписей, согласился и сказал, что группа играет вживую во время выступлений. Он оспорил утверждения самого Mars'a».



Далее Sixx назвал обвинения Mars'a «безумным предательством», добавив:



«Говорить, что он играл в группе, которая не играла, — это предательство по отношению к группе, которая спасла ему жизнь. Люди говорят что-то вроде: «Ну, если вы, ребята, действительно играете, тогда мне нужны изолированные треки с репетиций группы». ... Это нелепо».







