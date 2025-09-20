Arts
Новости
*

Mötley Crüe

*



20 сен 2025 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Mick Mars предал группу, спасшую его жизнь»

14 сен 2025 : 		 MÖTLEY CRÜE отыграли в Лас-Вегасе

15 июл 2025 : 		 Как DOLLY PARTON оказалась в MÖTLEY CRÜE

10 июл 2025 : 		 MÖTLEY CRÜE и DOLLY PARTON стали первыми

22 июн 2025 : 		 DOLLY PARTON в новом клипе MÖTLEY CRÜE

20 июн 2025 : 		 DOLLY PARTON спела с MÖTLEY CRÜE

5 май 2025 : 		 JOHN 5 исполняет MÖTLEY CRÜE

6 мар 2025 : 		 MÖTLEY CRÜE переносят выступления в Лас-Вегасе

30 дек 2024 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE живет ради перемен

9 ноя 2024 : 		 Новое видео MÖTLEY CRÜE

22 окт 2024 : 		 Лидер MÖTLEY CRÜE: «Мы были вынуждены расстаться с Mick'ом»

20 окт 2024 : 		 MÖTLEY CRÜE в чартах

19 окт 2024 : 		 MÖTLEY CRÜE о клубных концертах

17 окт 2024 : 		 Лидер MÖTLEY CRÜE о замене гитариста

16 окт 2024 : 		 Видео с выступления MÖTLEY CRÜE

15 окт 2024 : 		 Гитарист MÖTLEY CRÜE обещает сюрпризы в Лас-Вегасе

15 окт 2024 : 		 MÖTLEY CRÜE в клубе-3

14 окт 2024 : 		 MÖTLEY CRÜE в клубе-2

9 окт 2024 : 		 MÖTLEY CRÜE в клубе

7 окт 2024 : 		 Nikki Sixx намекает на редкости в сете MÖTLEY CRÜE

4 окт 2024 : 		 Новая песня MÖTLEY CRÜE

24 сен 2024 : 		 CHASE MCDANIEL исполнил MÖTLEY CRÜE

17 сен 2024 : 		 John 5 об участии в MÖTLEY CRÜE: «Кажется, что жизнь снова стала совершенно новой»

9 сен 2024 : 		 Видео с выступления MÖTLEY CRÜE

6 сен 2024 : 		 Новый бокс-сет MÖTLEY CRÜE

31 авг 2024 : 		 NIKKI SIXX не считает, что MÖTLEY CRÜE стали звучать иначе
Басист MÖTLEY CRÜE: «Mick Mars предал группу, спасшую его жизнь»



Nikki Sixx недавно поговорил с Los Angeles Times и, в частности, коснулся темы судебных препирательств с бывшим гитаристом Mick'ом Mars'ом:

«Он пришел к нам и сказал, что по состоянию здоровья он не может исполнять свой контракт, и мы расторгли его. Потом он подал на нас в суд, потому что просто сказал, что не может гастролировать. Мы сказали: «Ну, если ты не можешь гастролировать, ты не можешь гастролировать». Возможно, когда-нибудь я тоже к этому приду».

Sixx также ответил на утверждение Mars'a в его иске о том, что гитарист был единственным участником группы, сыгравшим на 100 процентов во время «2022 The Stadium Tour», заявив, что Nikki «не сыграл ни одной ноты на басу во время всего тура по США».

«Все, что мы добавили в шоу, мы действительно сыграли. Если есть фоновый вокал, то это мой фоновый вокал, и у нас есть фоновые певцы, чтобы сделать звучание более похожим на запись. Это не значит, что мы не поем».

Адвокат MÖTLEY CRÜE, Саша Фрид, написал в заявлении для Los Angeles Times:

«Дело в том, что MÖTLEY всегда играют вживую. Даже свидетель-эксперт Mars'a, которого тот нанял для судебного разбирательства и который просмотрел часы видеозаписей, согласился и сказал, что группа играет вживую во время выступлений. Он оспорил утверждения самого Mars'a».

Далее Sixx назвал обвинения Mars'a «безумным предательством», добавив:

«Говорить, что он играл в группе, которая не играла, — это предательство по отношению к группе, которая спасла ему жизнь. Люди говорят что-то вроде: «Ну, если вы, ребята, действительно играете, тогда мне нужны изолированные треки с репетиций группы». ... Это нелепо».




20 сен 2025
ElectricRetard
Ну Винс точно поет вживую, бгг.
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
