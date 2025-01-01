Arts
Новости
*

Mötley Crüe

*



9 дек 2025 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE о JOHN 5

27 ноя 2025 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE о прощальном туре 2015: «Мы и правда думали, что это все»

1 ноя 2025 : 		 Нереализованная версия песни MÖTLEY CRÜE

28 окт 2025 : 		 JOHN 5: «Mick Mars мне очень помог»

16 окт 2025 : 		 JOHN 5 хвалит вокалиста MÖTLEY CRÜE

8 окт 2025 : 		 MÖTLEY CRÜE о концертах в Лас-Вегасе

27 сен 2025 : 		 Новый бокс-сет MÖTLEY CRÜE

22 сен 2025 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Мы не могли быть на прощальном шоу Оззи при всем желании»

20 сен 2025 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Mick Mars предал группу, спасшую его жизнь»

14 сен 2025 : 		 MÖTLEY CRÜE отыграли в Лас-Вегасе

15 июл 2025 : 		 Как DOLLY PARTON оказалась в MÖTLEY CRÜE

10 июл 2025 : 		 MÖTLEY CRÜE и DOLLY PARTON стали первыми

22 июн 2025 : 		 DOLLY PARTON в новом клипе MÖTLEY CRÜE

20 июн 2025 : 		 DOLLY PARTON спела с MÖTLEY CRÜE

5 май 2025 : 		 JOHN 5 исполняет MÖTLEY CRÜE

6 мар 2025 : 		 MÖTLEY CRÜE переносят выступления в Лас-Вегасе

30 дек 2024 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE живет ради перемен

9 ноя 2024 : 		 Новое видео MÖTLEY CRÜE

22 окт 2024 : 		 Лидер MÖTLEY CRÜE: «Мы были вынуждены расстаться с Mick'ом»

20 окт 2024 : 		 MÖTLEY CRÜE в чартах

19 окт 2024 : 		 MÖTLEY CRÜE о клубных концертах

17 окт 2024 : 		 Лидер MÖTLEY CRÜE о замене гитариста

16 окт 2024 : 		 Видео с выступления MÖTLEY CRÜE

15 окт 2024 : 		 Гитарист MÖTLEY CRÜE обещает сюрпризы в Лас-Вегасе

15 окт 2024 : 		 MÖTLEY CRÜE в клубе-3

14 окт 2024 : 		 MÖTLEY CRÜE в клубе-2
Барабанщик MÖTLEY CRÜE о JOHN 5



В недавнем интервью у Tommy Lee спросили, добавило ли появление в составе MÖTLEY CRÜE John'a 5 новой энергетики команде:

«Братан, на все 100 процентов. С той секунды, как он вошел в репетиционный зал, я понял, что этот парень, прежде всего, чертовски безумный гитарист. А во-вторых, я не знаю, кроме KISS, MOTLEY [одна из его любимых групп] — он ее фанат. Так что он буквально знал каждую песню. Он такой: "Что бы ты хотел сыграть дальше? Поехали". И, честно говоря, он привнес в дело новый безумный огонь, в котором мы все нуждались. Всем пришлось усилить игру, чувак. Это что-то вроде: "Ого, берегись. Этот парень в ударе".

В этом его прелесть. И это очень похоже на меня. На днях я слышал, как Шэрон Осборн говорила об Оззи. Я по-прежнему его фанат. Так что, я думаю, когда ты остаешься фанатом того, что делаешь, других групп, которые тебя вдохновляют, это то, чем мы продолжаем делиться. Я не знаю, как еще это объяснить. Это немного странно, но что касается John, то он такой большой фанат и такой талантливый гитарист, что это буквально воспламенило всех нас. Мы были такие: "О, чувак. Мы собираемся оторваться по полной!"»




просмотров: 134

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
