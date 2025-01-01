сегодня



Барабанщик MÖTLEY CRÜE о JOHN 5



В недавнем интервью у Tommy Lee спросили, добавило ли появление в составе MÖTLEY CRÜE John'a 5 новой энергетики команде:



«Братан, на все 100 процентов. С той секунды, как он вошел в репетиционный зал, я понял, что этот парень, прежде всего, чертовски безумный гитарист. А во-вторых, я не знаю, кроме KISS, MOTLEY [одна из его любимых групп] — он ее фанат. Так что он буквально знал каждую песню. Он такой: "Что бы ты хотел сыграть дальше? Поехали". И, честно говоря, он привнес в дело новый безумный огонь, в котором мы все нуждались. Всем пришлось усилить игру, чувак. Это что-то вроде: "Ого, берегись. Этот парень в ударе".



В этом его прелесть. И это очень похоже на меня. На днях я слышал, как Шэрон Осборн говорила об Оззи. Я по-прежнему его фанат. Так что, я думаю, когда ты остаешься фанатом того, что делаешь, других групп, которые тебя вдохновляют, это то, чем мы продолжаем делиться. Я не знаю, как еще это объяснить. Это немного странно, но что касается John, то он такой большой фанат и такой талантливый гитарист, что это буквально воспламенило всех нас. Мы были такие: "О, чувак. Мы собираемся оторваться по полной!"»







