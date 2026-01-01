Гитарист MÖTLEY CRÜE отрицает, что группа играет под фанеру



Гитарист MÖTLEY CRÜE John 5 в недавнем интервью коснулся активно обсуждаемых слухов о том, что группа играет под фанеру:



«Я так рад, что ты заговорил об этом, и люди не хотят об этом говорить, но я очень рад, что ты поднял этот вопрос, ведь дело вот в чём. Я часто слышал нечто подобное: "Этот участник играет не вживую". Все в группе играют вживую — Nikki играет каждую ноту, но это так забавно, что люди не хотят с этим мириться. Они говорят что-то вроде: "Его руки даже не касаются баса", и они просто висят в воздухе. Но он зажимает струну на ладу и поднимает руку, но он играет другой рукой. Однако люди этого не понимают. Nikki играет на сцене каждую ноту. Он путается. Вы можете услышать ошибки. Tommy играет всё. Я играю всё. А Vince поёт. И я полагаю, что люди просто не хотят этого слышать. Я не понимаю, почему люди не хотят этого признавать, но мы реально очень усердно работаем, и концертные треки звучат великолепно. Мы играем. Я слушаю эти песни, эти треки заново, и думаю: "Ведь здорово звучит". И всё это потому, что мы усердно работаем. Все играют все партии.



Послушайте, в записи есть бэк-вокал. Конечно, есть бэк-вокал, сирены, вступления, но вся музыка, которую мы играем, исполняется нами самими. И я пою партии бэк-вокала, Nikki поёт, и мы делаем всё, что в наших силах, и это, наверное,… Я не певец. Я играл с величайшими вокалистами в мире, но я делаю всё, что в моих силах, на бэк-вокале. Но мы играем всё это, и я горжусь нашей работой. Я горжусь этим процессом. Все очень усердно работают».







