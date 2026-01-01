Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*ALISSA WHITE-GLUZ стала вокалисткой DRAGONFORCE 51
*Лидер MEGADETH: «Люди не должны слушать звезд с их призывами... 32
*Вокалист SEPULTURA: «Когда Eloy сказал, что уходит, это был ... 29
*Бывший басист METALLICA: «Не считаю, что "Justice" надо пере... 27
*NICKO MCBRAIN о Blaze и возвращении Bruce'a в IRON MAIDEN 27
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ALISSA WHITE-GLUZ стала вокалисткой DRAGONFORCE 51
*Лидер MEGADETH: «Люди не должны слушать звезд с их призывами... 32
*Вокалист SEPULTURA: «Когда Eloy сказал, что уходит, это был ... 29
*Бывший басист METALLICA: «Не считаю, что "Justice" надо пере... 27
*NICKO MCBRAIN о Blaze и возвращении Bruce'a в IRON MAIDEN 27
[= ||| все новости группы



*

Mötley Crüe

*



19 май 2026 : 		 Гитарист MÖTLEY CRÜE отрицает, что группа играет под фанеру

14 май 2026 : 		 Новый бокс-сет MÖTLEY CRÜE выйдет летом

13 май 2026 : 		 CARRIE UNDERWOOD спела с MÖTLEY CRÜE

7 апр 2026 : 		 JOHN 5: «Я не знаю, будут ли MÖTLEY CRÜE записывать альбом»

11 мар 2026 : 		 NIKKI SIXX защищает вокалиста MÖTLEY CRÜE

4 мар 2026 : 		 Гитарист MÖTLEY CRÜE: «Я доволен будущем сет-листом»

25 фев 2026 : 		 Гитарист MÖTLEY CRÜE: «Я хочу сделать всех счастливыми!»

5 фев 2026 : 		 MÖTLEY CRÜE готовят ЕР

31 янв 2026 : 		 Адвокат бывшего гитариста MÖTLEY CRÜE не согласен с решением суда

31 янв 2026 : 		 MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a

19 янв 2026 : 		 NIKKI SIXX: «Я горд быть членом MÖTLEY CRÜE!»

3 янв 2026 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Мы обсуждали лишь с несколькими группами участие в туре»

30 дек 2025 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE: «Сейчас мы стали ближе, чем когда-либо»

17 дек 2025 : 		 JOHN 5: «MÖTLEY CRÜE заслужили место в ЗСРнР»

9 дек 2025 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE о JOHN 5

27 ноя 2025 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE о прощальном туре 2015: «Мы и правда думали, что это все»

1 ноя 2025 : 		 Нереализованная версия песни MÖTLEY CRÜE

28 окт 2025 : 		 JOHN 5: «Mick Mars мне очень помог»

16 окт 2025 : 		 JOHN 5 хвалит вокалиста MÖTLEY CRÜE

8 окт 2025 : 		 MÖTLEY CRÜE о концертах в Лас-Вегасе

27 сен 2025 : 		 Новый бокс-сет MÖTLEY CRÜE

22 сен 2025 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Мы не могли быть на прощальном шоу Оззи при всем желании»

20 сен 2025 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Mick Mars предал группу, спасшую его жизнь»

14 сен 2025 : 		 MÖTLEY CRÜE отыграли в Лас-Вегасе

15 июл 2025 : 		 Как DOLLY PARTON оказалась в MÖTLEY CRÜE

10 июл 2025 : 		 MÖTLEY CRÜE и DOLLY PARTON стали первыми
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Гитарист MÖTLEY CRÜE отрицает, что группа играет под фанеру



zoom
Гитарист MÖTLEY CRÜE John 5 в недавнем интервью коснулся активно обсуждаемых слухов о том, что группа играет под фанеру:

«Я так рад, что ты заговорил об этом, и люди не хотят об этом говорить, но я очень рад, что ты поднял этот вопрос, ведь дело вот в чём. Я часто слышал нечто подобное: "Этот участник играет не вживую". Все в группе играют вживую — Nikki играет каждую ноту, но это так забавно, что люди не хотят с этим мириться. Они говорят что-то вроде: "Его руки даже не касаются баса", и они просто висят в воздухе. Но он зажимает струну на ладу и поднимает руку, но он играет другой рукой. Однако люди этого не понимают. Nikki играет на сцене каждую ноту. Он путается. Вы можете услышать ошибки. Tommy играет всё. Я играю всё. А Vince поёт. И я полагаю, что люди просто не хотят этого слышать. Я не понимаю, почему люди не хотят этого признавать, но мы реально очень усердно работаем, и концертные треки звучат великолепно. Мы играем. Я слушаю эти песни, эти треки заново, и думаю: "Ведь здорово звучит". И всё это потому, что мы усердно работаем. Все играют все партии.

Послушайте, в записи есть бэк-вокал. Конечно, есть бэк-вокал, сирены, вступления, но вся музыка, которую мы играем, исполняется нами самими. И я пою партии бэк-вокала, Nikki поёт, и мы делаем всё, что в наших силах, и это, наверное,… Я не певец. Я играл с величайшими вокалистами в мире, но я делаю всё, что в моих силах, на бэк-вокале. Но мы играем всё это, и я горжусь нашей работой. Я горжусь этим процессом. Все очень усердно работают».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 137

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом