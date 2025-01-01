сегодня



Басист MÖTLEY CRÜE: «Мы не могли быть на прощальном шоу Оззи при всем желании»



В недавнем интервью Nikki Sixx объяснил отсутствие MÖTLEY CRÜE на прощальном шоу BLACK SABBATH:



«Это было то, что мы просто не могли сделать... Мы не могли сделать это, даже если бы хотели», — объяснил Nikki, смотревший онлайн-трансляцию концерта, имея в виду восстановление фронтмена CRÜE после неуточненной на тот момент медицинской процедуры, которая, как недавно рассказал певец, оказалась инсультом, случившимся в конце декабря прошлого года.



Кроме того, он рассказал, что Осборн сыграл важную роль в карьере CRÜE, когда в 1984 году Оззи взял лос-анджелесских хард-рокеров на разогрев.



«Честно говоря, они помогли нашей группе, Оззи и Шэрон. Шэрон увидела группу в которой что-то была, она идеально подошла Оззи, и мы стали очень близки, Оззи возил нас по всему миру и делал для нас все... и, конечно же, все эти дикие и веселые истории, которые и есть Оззи. Я навсегда останусь в долгу перед Шэрон и Оззи за это».



Возвращаясь к концерту «Back To The Beginning», Nikki сказал:



«И, чувак, я должен сказать тебе — Оззи, б$$$ь, вот как надо уходить с помпой! Он действительно сделал это, и все пришли, потому что любили его и поддерживали. К сожалению, его с нами больше нет, но у нас есть одна из величайших рок-звезд всех времен, которая пришла, пока мы были здесь, на этой планете, и вернулась к гребаным звездам, чувак. Это как «Я спустился туда и надрал кое-кому е$$$ую задницу». Спасибо тебе, Оззи, каждый день за возможность сделать карьеру!»







