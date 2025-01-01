Arts
22 сен 2025 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Мы не могли быть на прощальном шоу Оззи при всем желании»

20 сен 2025 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Mick Mars предал группу, спасшую его жизнь»

14 сен 2025 : 		 MÖTLEY CRÜE отыграли в Лас-Вегасе

15 июл 2025 : 		 Как DOLLY PARTON оказалась в MÖTLEY CRÜE

10 июл 2025 : 		 MÖTLEY CRÜE и DOLLY PARTON стали первыми

22 июн 2025 : 		 DOLLY PARTON в новом клипе MÖTLEY CRÜE

20 июн 2025 : 		 DOLLY PARTON спела с MÖTLEY CRÜE

5 май 2025 : 		 JOHN 5 исполняет MÖTLEY CRÜE

6 мар 2025 : 		 MÖTLEY CRÜE переносят выступления в Лас-Вегасе

30 дек 2024 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE живет ради перемен

9 ноя 2024 : 		 Новое видео MÖTLEY CRÜE

22 окт 2024 : 		 Лидер MÖTLEY CRÜE: «Мы были вынуждены расстаться с Mick'ом»

20 окт 2024 : 		 MÖTLEY CRÜE в чартах

19 окт 2024 : 		 MÖTLEY CRÜE о клубных концертах

17 окт 2024 : 		 Лидер MÖTLEY CRÜE о замене гитариста

16 окт 2024 : 		 Видео с выступления MÖTLEY CRÜE

15 окт 2024 : 		 Гитарист MÖTLEY CRÜE обещает сюрпризы в Лас-Вегасе

15 окт 2024 : 		 MÖTLEY CRÜE в клубе-3

14 окт 2024 : 		 MÖTLEY CRÜE в клубе-2

9 окт 2024 : 		 MÖTLEY CRÜE в клубе

7 окт 2024 : 		 Nikki Sixx намекает на редкости в сете MÖTLEY CRÜE

4 окт 2024 : 		 Новая песня MÖTLEY CRÜE

24 сен 2024 : 		 CHASE MCDANIEL исполнил MÖTLEY CRÜE

17 сен 2024 : 		 John 5 об участии в MÖTLEY CRÜE: «Кажется, что жизнь снова стала совершенно новой»

9 сен 2024 : 		 Видео с выступления MÖTLEY CRÜE

6 сен 2024 : 		 Новый бокс-сет MÖTLEY CRÜE
Басист MÖTLEY CRÜE: «Мы не могли быть на прощальном шоу Оззи при всем желании»



В недавнем интервью Nikki Sixx объяснил отсутствие MÖTLEY CRÜE на прощальном шоу BLACK SABBATH:

«Это было то, что мы просто не могли сделать... Мы не могли сделать это, даже если бы хотели», — объяснил Nikki, смотревший онлайн-трансляцию концерта, имея в виду восстановление фронтмена CRÜE после неуточненной на тот момент медицинской процедуры, которая, как недавно рассказал певец, оказалась инсультом, случившимся в конце декабря прошлого года.

Кроме того, он рассказал, что Осборн сыграл важную роль в карьере CRÜE, когда в 1984 году Оззи взял лос-анджелесских хард-рокеров на разогрев.

«Честно говоря, они помогли нашей группе, Оззи и Шэрон. Шэрон увидела группу в которой что-то была, она идеально подошла Оззи, и мы стали очень близки, Оззи возил нас по всему миру и делал для нас все... и, конечно же, все эти дикие и веселые истории, которые и есть Оззи. Я навсегда останусь в долгу перед Шэрон и Оззи за это».

Возвращаясь к концерту «Back To The Beginning», Nikki сказал:

«И, чувак, я должен сказать тебе — Оззи, б$$$ь, вот как надо уходить с помпой! Он действительно сделал это, и все пришли, потому что любили его и поддерживали. К сожалению, его с нами больше нет, но у нас есть одна из величайших рок-звезд всех времен, которая пришла, пока мы были здесь, на этой планете, и вернулась к гребаным звездам, чувак. Это как «Я спустился туда и надрал кое-кому е$$$ую задницу». Спасибо тебе, Оззи, каждый день за возможность сделать карьеру!»




просмотров: 74

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
