сегодня



NIKKI SIXX защищает вокалиста MÖTLEY CRÜE



NIKKI SIXX так отреагировал на слова поклонника в Х, написавшего: "Вам следовало подсадить Vince'a на оземпик. Всратый толстячок уже не тянет":



«Как неловко писать мне о вокалисте, который был со мной 45 лет. Что бы ты ни думал, он мой брат, ну а ты можешь просто пойти и отсосать у него!»







+0 -0



( 2 ) просмотров: 556

