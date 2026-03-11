Arts
*JOE LYNN TURNER: «Мой посыл услышали не все» 43
*BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео 38
*Новая песня SEPULTURA 34
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 31
*Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа... 22
*

Mötley Crüe

*



11 мар 2026 : 		 NIKKI SIXX защищает вокалиста MÖTLEY CRÜE

4 мар 2026 : 		 Гитарист MÖTLEY CRÜE: «Я доволен будущем сет-листом»

25 фев 2026 : 		 Гитарист MÖTLEY CRÜE: «Я хочу сделать всех счастливыми!»

5 фев 2026 : 		 MÖTLEY CRÜE готовят ЕР

31 янв 2026 : 		 Адвокат бывшего гитариста MÖTLEY CRÜE не согласен с решением суда

31 янв 2026 : 		 MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a

19 янв 2026 : 		 NIKKI SIXX: «Я горд быть членом MÖTLEY CRÜE!»

3 янв 2026 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Мы обсуждали лишь с несколькими группами участие в туре»

30 дек 2025 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE: «Сейчас мы стали ближе, чем когда-либо»

17 дек 2025 : 		 JOHN 5: «MÖTLEY CRÜE заслужили место в ЗСРнР»

9 дек 2025 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE о JOHN 5

27 ноя 2025 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE о прощальном туре 2015: «Мы и правда думали, что это все»

1 ноя 2025 : 		 Нереализованная версия песни MÖTLEY CRÜE

28 окт 2025 : 		 JOHN 5: «Mick Mars мне очень помог»

16 окт 2025 : 		 JOHN 5 хвалит вокалиста MÖTLEY CRÜE

8 окт 2025 : 		 MÖTLEY CRÜE о концертах в Лас-Вегасе

27 сен 2025 : 		 Новый бокс-сет MÖTLEY CRÜE

22 сен 2025 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Мы не могли быть на прощальном шоу Оззи при всем желании»

20 сен 2025 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Mick Mars предал группу, спасшую его жизнь»

14 сен 2025 : 		 MÖTLEY CRÜE отыграли в Лас-Вегасе

15 июл 2025 : 		 Как DOLLY PARTON оказалась в MÖTLEY CRÜE

10 июл 2025 : 		 MÖTLEY CRÜE и DOLLY PARTON стали первыми

22 июн 2025 : 		 DOLLY PARTON в новом клипе MÖTLEY CRÜE

20 июн 2025 : 		 DOLLY PARTON спела с MÖTLEY CRÜE

5 май 2025 : 		 JOHN 5 исполняет MÖTLEY CRÜE

6 мар 2025 : 		 MÖTLEY CRÜE переносят выступления в Лас-Вегасе
NIKKI SIXX защищает вокалиста MÖTLEY CRÜE



NIKKI SIXX так отреагировал на слова поклонника в Х, написавшего: "Вам следовало подсадить Vince'a на оземпик. Всратый толстячок уже не тянет":

«Как неловко писать мне о вокалисте, который был со мной 45 лет. Что бы ты ни думал, он мой брат, ну а ты можешь просто пойти и отсосать у него!»




11 мар 2026
Вашингтон Ирвинг
вообще-то он написал "жирное дерьмо не может подписать"
11 мар 2026
Rutger
Все логично, поклонник написал, что Винс настолько жирный, что не может дотянуться подписать автограф.
1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
