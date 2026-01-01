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Барабанщик MÖTLEY CRÜE: «Вешу столько же, сколько весил в старшей школе. Что за х...я?!»



TOMMY LEE в недавнем интервью в очередной раз рассказал о физических нагрузках, связанных с игрой на барабанах в такой группе, как MÖTLEY CRÜE. В частности, он сказал:



«Это просто дико, чувак. Это очень физически тяжело. К моменту, когда я заканчиваю двухчасовое выступление, я, блядь, просто выдохся. И это не только физически, но и для ушей. Лежишь в постели и слышишь какой-то очень высокий звук, вроде писка. И думаешь: „Ладно, все, хватит, да? Стоп.“ Но ты этого не осознаешь.



Чувак, я потею как сукин сын. Я не набираю никакой массы, типа мышц, и вешу столько же, сколько весил в старшей школе. Типа, что за херня? Что происходит? Так что я прикрепил один из тех шагомеров к ботинку. Он показывает, какое расстояние ты прошел. Мне было любопытно. Я прикрепил его перед концертом. Снял его после концерта, и он показал 13,3 мили. И я такой: «Я только что прошел 13 миль, сидя на месте». И я подумал: «Ладно, это, наверное, многое объясняет». Получается, я делаю гораздо больше, чем моя ежедневная аэробика».



На вопрос, приходилось ли ему сталкиваться с травмами от повторяющихся нагрузок из-за постоянных ударов и плохой эргономики на протяжении последних четырёх с половиной десятилетий, Tommy ответил:



«У меня всё довольно хорошо, чувак. Мне делали одну операцию на руке, потому что у меня была… Это называется контрактура Дюпюитрена. Это когда нервы в руке, которые проходят вот здесь, со временем начинают натягиваться. И этот палец застрял в таком положении, да и эти — оба. Так что пришлось делать операцию, разрезать это и выкинуть. Это единственное, что по-настоящему чувствительно физически... И это пугает. Это же мои руки, чувак…»







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