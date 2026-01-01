сегодня



Гитарист MÖTLEY CRÜE: «Я доволен будущем сет-листом»



John 5 в недавнем интервью спросили, есть ли шанс на новый материал от MÖTLEY CRÜE:



«Я не знаю, что будет после тура. Я понятия не имею, какие планы. Даже не представляю, мне просто в кайф быть частью группы. Они дадут мне знать, что да как. Но на текущий момент ничего, к сожалению, не планируется».



На вопрос о том, хотел бы он сыграть что-то из альбомов 1994 или 1997 годов, John 5 ответил:



«Каждый раз на репетициях я играю что-то из 'Red Hot', 'Ten Seconds Of Love', 'Bastard', 'Take Me To The Top', 'Louder Than Hell', 'Glitter', 'Generation Swine', я играю все эти песни постоянно и это так клево. Я люблю их, обожаю, люблю, люблю, люблю!»



Он также намекнул на перемены в сет-листе:



«Мы собираемся в турне летом и я не буду говорить вам о сет-листе, но он очень интересный и я нереально им доволен!»







