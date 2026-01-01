сегодня



NIKKI SIXX: «Я горд быть членом MÖTLEY CRÜE!»



NIKKI SIXX в недавнем сообщении на своей официальной странице написал:



«С течением времени мелочи забываются — небольшие, незначительные моменты, которые спустя годы оказываются началом чего-то, что меняет тебя и жизнь многих других людей.



В 1981 году я жил в полуразрушенном доме недалеко от Ланкершим-бульвара в Северном Голливуде. Он разваливался на глазах. Еле держался. Но стоит отметить, что в нём была кровать с водяным матрасом и старый бакелитовый телефон с диском. Так что у нас всё было хорошо. Именно в этом доме я показал 17-летнему Tommy Lee кучу песен, которые позже вошли в наш дебютный альбом. Именно там мы впервые встретили Mick Mars. Именно там мы мечтали, играли, спорили, смеялись и пытались превратить шум, настроение и веселье в нечто, что можно было бы обосновать. Мы репетировали как сумасшедшие. Перепробовали нескольких вокалистов, прежде чем наконец встретили Vince Neil. В том доме четыре нищих, оборванных парня, у которых не было ничего, кроме идей и смелости, придумали название MÖTLEY CRÜE. Вместе с миллионом других историй, которые, вероятно, не стоит рассказывать в приличном обществе.



Суть в том, что все мы с чего-то начинаем. И в большинстве случаев мы не имеем ни малейшего представления о том, что получится из этих первых моментов.



В том доме 45 лет назад родилась группа MÖTLEY CRÜE.



Надеюсь, вам понравилось это путешествие так же, как и нам.



Я горжусь тем, что являюсь членом этой группы. Спасибо Vince, Tommy и Mick за десятилетия громкой, опасной и честной музыки. Я до сих пор возвращаюсь к тем старым текстам и удивляюсь, как, чёрт возьми, у меня хватило смелости в том возрасте играть и говорить то, что мы говорили, — и никто с нас никогда не спрашивал. Полная творческая свобода.



Спасибо. И да благословит Бог Детей Зверя».







