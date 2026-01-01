Arts
19 янв 2026 : 		 NIKKI SIXX: «Я горд быть членом MÖTLEY CRÜE!»

3 янв 2026 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Мы обсуждали лишь с несколькими группами участие в туре»

30 дек 2025 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE: «Сейчас мы стали ближе, чем когда-либо»

17 дек 2025 : 		 JOHN 5: «MÖTLEY CRÜE заслужили место в ЗСРнР»

9 дек 2025 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE о JOHN 5

27 ноя 2025 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE о прощальном туре 2015: «Мы и правда думали, что это все»

1 ноя 2025 : 		 Нереализованная версия песни MÖTLEY CRÜE

28 окт 2025 : 		 JOHN 5: «Mick Mars мне очень помог»

16 окт 2025 : 		 JOHN 5 хвалит вокалиста MÖTLEY CRÜE

8 окт 2025 : 		 MÖTLEY CRÜE о концертах в Лас-Вегасе

27 сен 2025 : 		 Новый бокс-сет MÖTLEY CRÜE

22 сен 2025 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Мы не могли быть на прощальном шоу Оззи при всем желании»

20 сен 2025 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Mick Mars предал группу, спасшую его жизнь»

14 сен 2025 : 		 MÖTLEY CRÜE отыграли в Лас-Вегасе

15 июл 2025 : 		 Как DOLLY PARTON оказалась в MÖTLEY CRÜE

10 июл 2025 : 		 MÖTLEY CRÜE и DOLLY PARTON стали первыми

22 июн 2025 : 		 DOLLY PARTON в новом клипе MÖTLEY CRÜE

20 июн 2025 : 		 DOLLY PARTON спела с MÖTLEY CRÜE

5 май 2025 : 		 JOHN 5 исполняет MÖTLEY CRÜE

6 мар 2025 : 		 MÖTLEY CRÜE переносят выступления в Лас-Вегасе

30 дек 2024 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE живет ради перемен

9 ноя 2024 : 		 Новое видео MÖTLEY CRÜE

22 окт 2024 : 		 Лидер MÖTLEY CRÜE: «Мы были вынуждены расстаться с Mick'ом»

20 окт 2024 : 		 MÖTLEY CRÜE в чартах

19 окт 2024 : 		 MÖTLEY CRÜE о клубных концертах

17 окт 2024 : 		 Лидер MÖTLEY CRÜE о замене гитариста
NIKKI SIXX: «Я горд быть членом MÖTLEY CRÜE!»



NIKKI SIXX в недавнем сообщении на своей официальной странице написал:

«С течением времени мелочи забываются — небольшие, незначительные моменты, которые спустя годы оказываются началом чего-то, что меняет тебя и жизнь многих других людей.

В 1981 году я жил в полуразрушенном доме недалеко от Ланкершим-бульвара в Северном Голливуде. Он разваливался на глазах. Еле держался. Но стоит отметить, что в нём была кровать с водяным матрасом и старый бакелитовый телефон с диском. Так что у нас всё было хорошо. Именно в этом доме я показал 17-летнему Tommy Lee кучу песен, которые позже вошли в наш дебютный альбом. Именно там мы впервые встретили Mick Mars. Именно там мы мечтали, играли, спорили, смеялись и пытались превратить шум, настроение и веселье в нечто, что можно было бы обосновать. Мы репетировали как сумасшедшие. Перепробовали нескольких вокалистов, прежде чем наконец встретили Vince Neil. В том доме четыре нищих, оборванных парня, у которых не было ничего, кроме идей и смелости, придумали название MÖTLEY CRÜE. Вместе с миллионом других историй, которые, вероятно, не стоит рассказывать в приличном обществе.

Суть в том, что все мы с чего-то начинаем. И в большинстве случаев мы не имеем ни малейшего представления о том, что получится из этих первых моментов.

В том доме 45 лет назад родилась группа MÖTLEY CRÜE.

Надеюсь, вам понравилось это путешествие так же, как и нам.

Я горжусь тем, что являюсь членом этой группы. Спасибо Vince, Tommy и Mick за десятилетия громкой, опасной и честной музыки. Я до сих пор возвращаюсь к тем старым текстам и удивляюсь, как, чёрт возьми, у меня хватило смелости в том возрасте играть и говорить то, что мы говорили, — и никто с нас никогда не спрашивал. Полная творческая свобода.

Спасибо. И да благословит Бог Детей Зверя».




просмотров: 76

