Басист MÖTLEY CRÜE о прощальном туре 2015: «Мы и правда думали, что это все»



NIKKI SIXX в недавнем интервью обсудил будущий тур The Return Of Carnival Of Sins" и всю карьеру коллектива:



«Мы музыканты, поэтому мы создаем музыку. Я пишу для разного — книг и, конечно же, текстов песен для группы, — так что всегда важно писать музыку и проявлять творческий подход, а затем доносить ее до людей. Мы никогда не чувствовали себя так, как — я не знаю — мы всегда чувствовали себя довольно сплоченными. Это часть нашего процесса.



В 2015 году мы отправились в прощальный тур. И мы, честно говоря, думали, что на этом все. Мы закончили. Все было круто. А потом на Netflix вышел фильм [MÖTLEY CRÜE] "The Dirt". И я не знаю, сколько сотен миллионов людей увидели это, и [это] привело к тому, что они пришли к нам и спросили, не хотим ли мы отыграть восемь концертов. Мы подумали, что это огромная работа — собрать шоу воедино. И мы такие: "Нам нравится играть для наших фанатов, но мы вроде как уже закончили", и бла-бла-бла. Они сказали: "Нет. Восемь стадионных концертов". И мы такие: "О-о-о". А потом мы закончили концертами на 138 стадионах, мы и DEF LEPPARD. Вернуться было просто круто!»



Что касается предстоящего тура "The Return Of Carnival Of Sins", он сказал:



«Я с нетерпением жду этого тура, потому что это вечер отличных песен от EXTREME, TESLA и MOTLEY CRUE. А также то, что мы должны были выступить и возглавить оригинальный тур "Carnival Of Sins", который был очень приятным для глаз — очень приятным».







