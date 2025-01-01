Arts
Mötley Crüe

27 ноя 2025 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE о прощальном туре 2015: «Мы и правда думали, что это все»

1 ноя 2025 : 		 Нереализованная версия песни MÖTLEY CRÜE

28 окт 2025 : 		 JOHN 5: «Mick Mars мне очень помог»

16 окт 2025 : 		 JOHN 5 хвалит вокалиста MÖTLEY CRÜE

8 окт 2025 : 		 MÖTLEY CRÜE о концертах в Лас-Вегасе

27 сен 2025 : 		 Новый бокс-сет MÖTLEY CRÜE

22 сен 2025 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Мы не могли быть на прощальном шоу Оззи при всем желании»

20 сен 2025 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Mick Mars предал группу, спасшую его жизнь»

14 сен 2025 : 		 MÖTLEY CRÜE отыграли в Лас-Вегасе

15 июл 2025 : 		 Как DOLLY PARTON оказалась в MÖTLEY CRÜE

10 июл 2025 : 		 MÖTLEY CRÜE и DOLLY PARTON стали первыми

22 июн 2025 : 		 DOLLY PARTON в новом клипе MÖTLEY CRÜE

20 июн 2025 : 		 DOLLY PARTON спела с MÖTLEY CRÜE

5 май 2025 : 		 JOHN 5 исполняет MÖTLEY CRÜE

6 мар 2025 : 		 MÖTLEY CRÜE переносят выступления в Лас-Вегасе

30 дек 2024 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE живет ради перемен

9 ноя 2024 : 		 Новое видео MÖTLEY CRÜE

22 окт 2024 : 		 Лидер MÖTLEY CRÜE: «Мы были вынуждены расстаться с Mick'ом»

20 окт 2024 : 		 MÖTLEY CRÜE в чартах

19 окт 2024 : 		 MÖTLEY CRÜE о клубных концертах

17 окт 2024 : 		 Лидер MÖTLEY CRÜE о замене гитариста

16 окт 2024 : 		 Видео с выступления MÖTLEY CRÜE

15 окт 2024 : 		 Гитарист MÖTLEY CRÜE обещает сюрпризы в Лас-Вегасе

15 окт 2024 : 		 MÖTLEY CRÜE в клубе-3

14 окт 2024 : 		 MÖTLEY CRÜE в клубе-2

9 окт 2024 : 		 MÖTLEY CRÜE в клубе
Басист MÖTLEY CRÜE о прощальном туре 2015: «Мы и правда думали, что это все»



NIKKI SIXX в недавнем интервью обсудил будущий тур The Return Of Carnival Of Sins" и всю карьеру коллектива:

«Мы музыканты, поэтому мы создаем музыку. Я пишу для разного — книг и, конечно же, текстов песен для группы, — так что всегда важно писать музыку и проявлять творческий подход, а затем доносить ее до людей. Мы никогда не чувствовали себя так, как — я не знаю — мы всегда чувствовали себя довольно сплоченными. Это часть нашего процесса.

В 2015 году мы отправились в прощальный тур. И мы, честно говоря, думали, что на этом все. Мы закончили. Все было круто. А потом на Netflix вышел фильм [MÖTLEY CRÜE] "The Dirt". И я не знаю, сколько сотен миллионов людей увидели это, и [это] привело к тому, что они пришли к нам и спросили, не хотим ли мы отыграть восемь концертов. Мы подумали, что это огромная работа — собрать шоу воедино. И мы такие: "Нам нравится играть для наших фанатов, но мы вроде как уже закончили", и бла-бла-бла. Они сказали: "Нет. Восемь стадионных концертов". И мы такие: "О-о-о". А потом мы закончили концертами на 138 стадионах, мы и DEF LEPPARD. Вернуться было просто круто!»

Что касается предстоящего тура "The Return Of Carnival Of Sins", он сказал:

«Я с нетерпением жду этого тура, потому что это вечер отличных песен от EXTREME, TESLA и MOTLEY CRUE. А также то, что мы должны были выступить и возглавить оригинальный тур "Carnival Of Sins", который был очень приятным для глаз — очень приятным».




просмотров: 82

