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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 128
*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 95
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 85
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 62
*Новое видео LIV SIN 57
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Mötley Crüe

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DOLLY PARTON в новом клипе MÖTLEY CRÜE



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Home Sweet Home (feat. Dolly Parton), новое видео MÖTLEY CRÜE, доступно для просмотра. Этот трек будет включен в компиляцию "From The Beginning", запланированную к выпуску на 12 сентября:

01. Live Wire
02. Take Me To The Top
03. Shout At The Devil [remastered - 2021]
04. Looks That Kill [remastered - 2021]
05. Too Young To Fall In Love [remastered - 2021]
06. Smokin' In The Boys Room [remastered - 2021]
07. Home Sweet Home [remastered - 2021]
08. Girls, Girls, Girls
09. Wild Side
10. Dr. Feelgood
11. Without You
12. Kickstart My Heart
13. Don't Go Away Mad (Just Go Away)
14. Same Ol' Situation (S.O.S.)
15. Primal Scream
16. The Dirt (Est. 1981)
17. Saints of Los Angeles
18. Dogs Of War
19. Home Sweet Home (feat. Dolly Parton)

2LP:

Side A

01. Live Wire
02. Take Me To The Top
03. Shout at the Devil [remastered -2021]
04. Looks That Kill [remastered - 2021]
05. Too Young To Fall In Love [remastered -2021]
06. Smokin' In The Boys Room [remastered -2021]

Side B

01. Home Sweet Home [remastered -2021]
02. Girls, Girls, Girls
03. Wild Side
04. Dr. Feelgood
05. Without You

Side C

01. Kickstart My Heart
02. Don't Go Away Mad (Just Go Away)
03. Same Ol' Situation (S.O.S.)
04. Primal Scream
05. Afraid *

Side D

01. Saints of Los Angeles
02. The Dirt (Est. 1981)
03. Dogs Of War
04. Cancelled *
05. Home Sweet Home (feat. Dolly Parton)

* LP-only tracks




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