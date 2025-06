сегодня



DOLLY PARTON в новом клипе MÖTLEY CRÜE



Home Sweet Home (feat. Dolly Parton), новое видео MÖTLEY CRÜE, доступно для просмотра. Этот трек будет включен в компиляцию "From The Beginning", запланированную к выпуску на 12 сентября:



01. Live Wire

02. Take Me To The Top

03. Shout At The Devil [remastered - 2021]

04. Looks That Kill [remastered - 2021]

05. Too Young To Fall In Love [remastered - 2021]

06. Smokin' In The Boys Room [remastered - 2021]

07. Home Sweet Home [remastered - 2021]

08. Girls, Girls, Girls

09. Wild Side

10. Dr. Feelgood

11. Without You

12. Kickstart My Heart

13. Don't Go Away Mad (Just Go Away)

14. Same Ol' Situation (S.O.S.)

15. Primal Scream

16. The Dirt (Est. 1981)

17. Saints of Los Angeles

18. Dogs Of War

19. Home Sweet Home (feat. Dolly Parton)



2LP:



Side A



01. Live Wire

02. Take Me To The Top

03. Shout at the Devil [remastered -2021]

04. Looks That Kill [remastered - 2021]

05. Too Young To Fall In Love [remastered -2021]

06. Smokin' In The Boys Room [remastered -2021]



Side B



01. Home Sweet Home [remastered -2021]

02. Girls, Girls, Girls

03. Wild Side

04. Dr. Feelgood

05. Without You



Side C



01. Kickstart My Heart

02. Don't Go Away Mad (Just Go Away)

03. Same Ol' Situation (S.O.S.)

04. Primal Scream

05. Afraid *



Side D



01. Saints of Los Angeles

02. The Dirt (Est. 1981)

03. Dogs Of War

04. Cancelled *

05. Home Sweet Home (feat. Dolly Parton)



* LP-only tracks







+0 -0



просмотров: 204