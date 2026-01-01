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MÖTLEY CRÜE исполнили "Take Me To The Top"



MÖTLEY CRÜE четвертого июля отыграли на фестивале Rockin' Thunder и в сет вошли несколько песен, которые не исполнялись довольно давно:



01. Red Hot (first time since 2013)

02. Louder Than Hell (first time since 2015)

03. Wild Side

04. In The Beginning

05. Shout At The Devil

06. Too Fast For Love

07. Looks That Kill

08. Too Young To Fall In Love (first time since 2015)

09. Take Me To The Top (first time since 1984)

10. Primal Scream

11. Home Sweet Home

12. Guitar Solo

13. Smokin' In The Boys Room (BROWNSVILLE STATION cover)

14. Live Wire

15. Girls, Girls, Girls

16. Dr. Feelgood

17. Kickstart My Heart







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