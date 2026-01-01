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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 61
*ADAM LAMBERT: «У QUEEN нет никаких планов» 48
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 47
*Гитарист LIMP BIZKIT: «Сейчас мы популярнее, чем раньше» 28
*TIM “RIPPER” OWENS: «Есть причина, почему IRON MAIDEN играют... 25
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Mötley Crüe

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MÖTLEY CRÜE исполнили "Take Me To The Top"



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MÖTLEY CRÜE четвертого июля отыграли на фестивале Rockin' Thunder и в сет вошли несколько песен, которые не исполнялись довольно давно:

01. Red Hot (first time since 2013)
02. Louder Than Hell (first time since 2015)
03. Wild Side
04. In The Beginning
05. Shout At The Devil
06. Too Fast For Love
07. Looks That Kill
08. Too Young To Fall In Love (first time since 2015)
09. Take Me To The Top (first time since 1984)
10. Primal Scream
11. Home Sweet Home
12. Guitar Solo
13. Smokin' In The Boys Room (BROWNSVILLE STATION cover)
14. Live Wire
15. Girls, Girls, Girls
16. Dr. Feelgood
17. Kickstart My Heart




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