сегодня



JOHN 5: «MÖTLEY CRÜE заслужили место в ЗСРнР»



JOHN 5 в недавнем интервью спросили, почему MÖTLEY CRÜE все еще не приняты в Зал Славы Рок-н-Ролла:



«Понятия не имею. Я бы проголосовал за них. Я понятия не имею. Но если бы это зависело от меня, я бы ввел их в один прекрасный день спустя 25 лет.(имея в виду тот факт, что артисты имеют право быть включенными в Зал славы рок-н-ролла через 25 лет после выхода их первого альбома или сингла). Дело в этом? 25 лет? Я уверен, они должны быть там и я считаю, что это было бы замечательно. Они этого заслуживают, потому что, я считаю, все дело во влиянии. Очень много групп, много музыкантов и коллективов испытали на себе влияние MÖTLEY CRÜE. И я уверен, что это самое главное. Так что, да, это вызывает недоумение. Но я считаю, они этого заслуживают. Да!»







+0 -0



просмотров: 88

