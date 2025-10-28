Arts
Новости
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 48
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 44
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 33
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 26
*Умер Эйс Фрейли 21
Mötley Crüe

28 окт 2025 : JOHN 5: «Mick Mars мне очень помог»

16 окт 2025 : JOHN 5 хвалит вокалиста MÖTLEY CRÜE

8 окт 2025 : MÖTLEY CRÜE о концертах в Лас-Вегасе

27 сен 2025 : Новый бокс-сет MÖTLEY CRÜE

22 сен 2025 : Басист MÖTLEY CRÜE: «Мы не могли быть на прощальном шоу Оззи при всем желании»

20 сен 2025 : Басист MÖTLEY CRÜE: «Mick Mars предал группу, спасшую его жизнь»

14 сен 2025 : MÖTLEY CRÜE отыграли в Лас-Вегасе

15 июл 2025 : Как DOLLY PARTON оказалась в MÖTLEY CRÜE

10 июл 2025 : MÖTLEY CRÜE и DOLLY PARTON стали первыми

22 июн 2025 : DOLLY PARTON в новом клипе MÖTLEY CRÜE

20 июн 2025 : DOLLY PARTON спела с MÖTLEY CRÜE

5 май 2025 : JOHN 5 исполняет MÖTLEY CRÜE

6 мар 2025 : MÖTLEY CRÜE переносят выступления в Лас-Вегасе

30 дек 2024 : Басист MÖTLEY CRÜE живет ради перемен

9 ноя 2024 : Новое видео MÖTLEY CRÜE

22 окт 2024 : Лидер MÖTLEY CRÜE: «Мы были вынуждены расстаться с Mick'ом»

20 окт 2024 : MÖTLEY CRÜE в чартах

19 окт 2024 : MÖTLEY CRÜE о клубных концертах

17 окт 2024 : Лидер MÖTLEY CRÜE о замене гитариста

16 окт 2024 : Видео с выступления MÖTLEY CRÜE

15 окт 2024 : Гитарист MÖTLEY CRÜE обещает сюрпризы в Лас-Вегасе

15 окт 2024 : MÖTLEY CRÜE в клубе-3

14 окт 2024 : MÖTLEY CRÜE в клубе-2

9 окт 2024 : MÖTLEY CRÜE в клубе

7 окт 2024 : Nikki Sixx намекает на редкости в сете MÖTLEY CRÜE

4 окт 2024 : Новая песня MÖTLEY CRÜE
JOHN 5: «Mick Mars мне очень помог»



JOHN 5 в недавнем интервью обсудил свое появление в MÖTLEY CRÜE, где он заменил Mick'a Mars'a:

«Да, он ушел на пенсию и отдал группе 40 с лишним лет. Я люблю Mick Mars, он ушел на пенсию, и, к счастью, они попросили меня заменить его. И я хорошо его знаю, он меня очень поддерживал и был по-настоящему рад, что я был с ним. И я знаю этих ребят очень, очень давно. Я имею в виду, что я ходил на их концерты и все время был в гримерке Mick'а, разговаривал с ним и все такое. Конечно, я бы поздоровался с [другими] ребятами, но Mick — мой друг, и, конечно, я знаком с Nikki и Tommmy тоже целую вечность. Так что все отлично сошлось».

Далее JOHN 5 сказал, что он продолжит выступать с MÖTLEY CRÜE, продолжая при этом заниматься сольной карьерой на стороне.

«Да, на сто процентов. Мы только что закончили выступление в Лас-Вегасе, как и MOTLEY CRUE, и теперь я собираюсь начать играть свою безумную инструментальную музыку [в осеннем туре 2025 года]. А потом я вернусь в CRUE. И это замечательно. Это реально хорошо работает!»




28 окт 2025
Red One
Новый его сольник чёт прям вообще не зацепил
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
