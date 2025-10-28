сегодня



JOHN 5: «Mick Mars мне очень помог»



JOHN 5 в недавнем интервью обсудил свое появление в MÖTLEY CRÜE, где он заменил Mick'a Mars'a:



«Да, он ушел на пенсию и отдал группе 40 с лишним лет. Я люблю Mick Mars, он ушел на пенсию, и, к счастью, они попросили меня заменить его. И я хорошо его знаю, он меня очень поддерживал и был по-настоящему рад, что я был с ним. И я знаю этих ребят очень, очень давно. Я имею в виду, что я ходил на их концерты и все время был в гримерке Mick'а, разговаривал с ним и все такое. Конечно, я бы поздоровался с [другими] ребятами, но Mick — мой друг, и, конечно, я знаком с Nikki и Tommmy тоже целую вечность. Так что все отлично сошлось».



Далее JOHN 5 сказал, что он продолжит выступать с MÖTLEY CRÜE, продолжая при этом заниматься сольной карьерой на стороне.



«Да, на сто процентов. Мы только что закончили выступление в Лас-Вегасе, как и MOTLEY CRUE, и теперь я собираюсь начать играть свою безумную инструментальную музыку [в осеннем туре 2025 года]. А потом я вернусь в CRUE. И это замечательно. Это реально хорошо работает!»







