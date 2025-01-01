сегодня



Барабанщик MÖTLEY CRÜE: «Сейчас мы стали ближе, чем когда-либо»



TOMMY LEE в недавнем интервью спросили, в чем "секрет", что группа уже 45 лет вместе:



««Я не знаю. Я каждый день хочу ущипнуть себя, чтобы поверить, что это реально. Правда. Не верится, что мы всё ещё вместе и занимаемся этим, и что у нас такие классные фанаты. Они остались с нами. Нам всем очень повезло, потому что такое не часто случается».



На вопрос о том, как сохранить новизну после более чем четырёх десятилетий участия в одной и той же группе, Lee ответил:



«Это отличный вопрос. Не многие люди задают его. Если мы репетируем или выступаем, я всегда ищу какой-то способ сделать что-то по-новому. Сейчас я могу сыграть что-нибудь по-другому, не так, как когда мы записывали. Поэтому я всегда постоянно подталкиваю группу к тому, чтобы сделать новую версию чего-либо, даже если поклонники хотят услышать оригинальную версию. Это вдохновляет меня на то, чтобы сохранять новизну, но я не знаю, понимают ли это люди. Есть музыканты, которые исполняют песни одинаково снова и снова, тысячи и тысячи раз, а мы, как артисты, должны сохранять новизну. Нет ничего хуже, чем смотреть, как группа играет без энтузиазма».



На вопрос, стали ли он и его коллеги по группе MÖTLEY CRÜE терпимее друг к другу с возрастом, Tommy ответил:



«Как и в любом хорошем братстве, браке или как ещё это можно назвать, у нас, конечно, бывают разные моменты. Нас очень радует John 5. При всём уважении к Mick Mars, когда John 5 пришёл, он зажёг всех. Это была новая энергия, новый огонь. Могу сказать, что это было действительно вдохновляюще. И мы все подпитываемся этой энергией. Так что сейчас мы стали ближе, чем когда-либо»







