Новости
30 дек 2025 : Барабанщик MÖTLEY CRÜE: «Сейчас мы стали ближе, чем когда-либо»

17 дек 2025 : 		 JOHN 5: «MÖTLEY CRÜE заслужили место в ЗСРнР»

9 дек 2025 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE о JOHN 5

27 ноя 2025 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE о прощальном туре 2015: «Мы и правда думали, что это все»

1 ноя 2025 : 		 Нереализованная версия песни MÖTLEY CRÜE

28 окт 2025 : 		 JOHN 5: «Mick Mars мне очень помог»

16 окт 2025 : 		 JOHN 5 хвалит вокалиста MÖTLEY CRÜE

8 окт 2025 : 		 MÖTLEY CRÜE о концертах в Лас-Вегасе

27 сен 2025 : 		 Новый бокс-сет MÖTLEY CRÜE

22 сен 2025 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Мы не могли быть на прощальном шоу Оззи при всем желании»

20 сен 2025 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Mick Mars предал группу, спасшую его жизнь»

14 сен 2025 : 		 MÖTLEY CRÜE отыграли в Лас-Вегасе

15 июл 2025 : 		 Как DOLLY PARTON оказалась в MÖTLEY CRÜE

10 июл 2025 : 		 MÖTLEY CRÜE и DOLLY PARTON стали первыми

22 июн 2025 : 		 DOLLY PARTON в новом клипе MÖTLEY CRÜE

20 июн 2025 : 		 DOLLY PARTON спела с MÖTLEY CRÜE

5 май 2025 : 		 JOHN 5 исполняет MÖTLEY CRÜE

6 мар 2025 : 		 MÖTLEY CRÜE переносят выступления в Лас-Вегасе

30 дек 2024 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE живет ради перемен

9 ноя 2024 : 		 Новое видео MÖTLEY CRÜE

22 окт 2024 : 		 Лидер MÖTLEY CRÜE: «Мы были вынуждены расстаться с Mick'ом»

20 окт 2024 : 		 MÖTLEY CRÜE в чартах

19 окт 2024 : 		 MÖTLEY CRÜE о клубных концертах

17 окт 2024 : 		 Лидер MÖTLEY CRÜE о замене гитариста

16 окт 2024 : 		 Видео с выступления MÖTLEY CRÜE

15 окт 2024 : 		 Гитарист MÖTLEY CRÜE обещает сюрпризы в Лас-Вегасе
Барабанщик MÖTLEY CRÜE: «Сейчас мы стали ближе, чем когда-либо»



TOMMY LEE в недавнем интервью спросили, в чем "секрет", что группа уже 45 лет вместе:

««Я не знаю. Я каждый день хочу ущипнуть себя, чтобы поверить, что это реально. Правда. Не верится, что мы всё ещё вместе и занимаемся этим, и что у нас такие классные фанаты. Они остались с нами. Нам всем очень повезло, потому что такое не часто случается».

На вопрос о том, как сохранить новизну после более чем четырёх десятилетий участия в одной и той же группе, Lee ответил:

«Это отличный вопрос. Не многие люди задают его. Если мы репетируем или выступаем, я всегда ищу какой-то способ сделать что-то по-новому. Сейчас я могу сыграть что-нибудь по-другому, не так, как когда мы записывали. Поэтому я всегда постоянно подталкиваю группу к тому, чтобы сделать новую версию чего-либо, даже если поклонники хотят услышать оригинальную версию. Это вдохновляет меня на то, чтобы сохранять новизну, но я не знаю, понимают ли это люди. Есть музыканты, которые исполняют песни одинаково снова и снова, тысячи и тысячи раз, а мы, как артисты, должны сохранять новизну. Нет ничего хуже, чем смотреть, как группа играет без энтузиазма».

На вопрос, стали ли он и его коллеги по группе MÖTLEY CRÜE терпимее друг к другу с возрастом, Tommy ответил:

«Как и в любом хорошем братстве, браке или как ещё это можно назвать, у нас, конечно, бывают разные моменты. Нас очень радует John 5. При всём уважении к Mick Mars, когда John 5 пришёл, он зажёг всех. Это была новая энергия, новый огонь. Могу сказать, что это было действительно вдохновляюще. И мы все подпитываемся этой энергией. Так что сейчас мы стали ближе, чем когда-либо»




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
